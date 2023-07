Francja. Meteoryt uderzył kobietę, kiedy piła kawę? "1 na 100 mln szans"

Dziennik "Les Derniers nouvelles d'Alsace" (DNA) poinformował o niezwykłym odkryciu jednej z mieszkanek miejscowości Schirmeck (Francja). Kobieta 6 lipca o poranku piła wraz z koleżanką kawę, kiedy nagle usłyszała hałas dochodzący z pobliskiego dachu. Po chwili poczuła, że w żebra uderzył ją przedmiot niewiadomego pochodzenia.

Francja. Kobieta piła kawę, kiedy nagle uderzył ją kamień. Postanowiła dowiedzieć się, czy to meteoryt

Kobiety znalazły w ogrodzie kamień i postanowiły skontaktować się ze znajomym geologiem Thierrym Rebmannem. Kiedy zapytały mężczyznę, czym jest tajemnicze znalezisko, okazało się, że może nim być meteoryt. "Już samo znalezienie meteorytu jest rzadkie, ale w dodatku bezpośredni kontakt i spadający na ciebie meteoryt z nieba to wyjątkowy przypadek. W naszych regionach nie mieliśmy tego od dziesięcioleci" powiedział Thierry Rebmann w rozmowie z DNA i dodał, że wystąpienie takiej sytuacji wynosi "1 na 100 milionów szans". Kamień ma zostać poddany dodatkowym badaniom, aby ustalić, czy rzeczywiście jest meteorytem, ale już teraz pojawiają się głosy, które zaprzeczają tym astronomicznym doniesieniom.

Meteoryt uderzył kobietę we Francji? Eksperci wyjaśniają, czy może to być astronomiczne zjawisko

Według doniesień telewizji France3 kilka planetariów zaczęło przekazywać wątpliwości na temat stwierdzenia, że znaleziony kamień jest meteorytem. W Strasburgu naukowcy z astronomicznego programu Vigie-Ciel specjalizującym się w wykrywaniu meteorytów twierdzili, że tego ranka nie wykryli żadnej anomalii. Według muzeum mineralogii w Strasburgu wersja wydarzeń, że kobietę uderzył meteoryt, jest niemożliwa. "Nie znajdujemy żadnego z kryteriów charakteryzujących meteoryty" - poinformowała kierowniczka muzeum Barbara Gollain cytowana przez telewizję France3. Ekspertka dodała, że na prawdziwych meteorytach znajduje się cienka warstwa zwana skorupą obtopieniową, której nie ma na kamieniu z Schirmeck. - Jest wypełniony mnóstwem dziur, bąbelków. Tego nigdy nie znajdziemy w meteorycie - stwierdziła kierowniczka.

Zdaniem ekspertki kształt również nie wskazuje, aby był to meteoryt. Ponadto prędkość spadania meteorytu jest szacowana na 10 kilometrów na sekundę. Kierowniczka wyjaśniła, że przy takiej prędkości kamień zrobiłby dziurę w dachu, a nie odbił się i upadł dalej. "To mógł być ktoś, kto rzucił to na dach, nie wiem dlaczego. Czy ptak może to unieść? Zupełnie nie wiem" - oznajmiła Gollain.