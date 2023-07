Jak podaje BBC, w Nigerii zapanowała moda na pobijanie rekordów Guinnessa. Z ostatnich prób warto wymienić mężczyznę, który śpiewał 200 godzin bez przerwy czy osobę, która chciała usmażyć największą liczbę ślimaków. Jednym z rozmówców dziennikarzy był też śmiałek, który chciał pobić rekord na najdłuższe płakanie bez przerwy.

Nigeria. Mężczyzna płakał przez siedem dni bez przerwy. Jego rekord nie będzie oficjalny

Zadania tego podjął się Tembu Ebere, który aby pobić poprzedni rekord, musiał płakać przez siedem dni bez przerwy. Jak zaznaczył mężczyzna, w trakcie tego wyczynu doświadczał silnych bólów głowy oraz miał nieustannie opuchniętą twarz i oczy. Dużym problemem było także to, że w pewnym momencie stracił wzrok. Trwało to 45 minut.

- Musiałem wtedy zmienić strategię i zmniejszyć ilość łez - powiedział w rozmowie z BBC Ebere, który dodał, że nawet przy perspektywie trwałego uszkodzenia wzroku cały czas był zdeterminowany, by pobić rekord. Jak jednak zauważa BBC, mężczyzna nie zgłosił wcześniej chęci pobicia rekordu, co jest wymagane, by komisja przyjrzała się zarejestrowanemu materiałowi i oceniła, czy faktycznie rekord został pobity. Ebere "nadal szlocha w kierunku innego celu - 100 godzin nieprzerwanego płaczu - jednak w związku z tym, że nie zgłosił się do GWR, nie będzie to oficjalny rekord" - podkreśla BBC.

26-letnia kucharka Hilda Baci odpowiada za zainteresowanie rekordami w Nigerii?

Nigeryjscy dziennikarze uważają, że za szał na pobijanie rekordów Guinnessa w Nigerii odpowiada kucharka Hilda Baci. Około 200 mln osób obserwowało, jak kobieta przez cztery dni gotuje bez robienia sobie przerw. Z zarejestrowanego materiału wynikało, że Baci gotowała w sumie przez 100 godzin w ekskluzywnym hotelu w Lagos, jednak w oficjalnym rejestrze rekordów zapisano notę 93 godzin i 11 minut. Przez ogromne zainteresowanie wyczynem 26-latki, strona GWR została przeciążona i nie działała przez dwa dni.

Od tego momentu komisja Guinness World Records zdecydowała się usunąć informację na stronie mówiącą o tym, jak dużo osób próbuje w danym momencie pobić rekordy świata. Członkowie komisji w rozmowie z BBC przyznali, że w ostatnich miesiącach zaobserwowano lawinowy wzrost liczby rekordów zgłaszanych z Nigerii, najbardziej zaludnionego kraju Afryki. GWR zaapelowała więc do mieszkańców tego kraju, by przestali próbować pobijać nowe rekordy.