Poszukiwania 2,5-letniego Emile'a prowadzone były od soboty 8 lipca do środy 12 lipca. Prokurator poinformował ostatnio o odwołaniu poszukiwań, ponieważ szanse na odnalezienie żywego chłopca zmalały. Pod uwagę wzięto wiek chłopca, jego kondycję oraz to, że najprawdopodobniej był pozbawiony wody i jedzenia, co w trakcie upałów nie dawało najlepszych rokowań. Obecnie śledczy analizują zebrane ślady i rozważają inne scenariusze, np. to, że chłopiec mógł wpaść do pobliskiego wąwozu, ulec wypadkowi lub zostać porwany. Trzeci scenariusz uznawany jest jednak za najmniej prawdopodobny.

"Przeklęta wioska" w Alpach. Morderstwo, katastrofa i zaginięcie dziecka

Francja. Vernet będzie zamknięte do końca lipca. W miejscowości nadal przebywa rodzina zaginionego chłopca

Teraz władze miejscowości Vernet, która znajduje się na południu Francji, dodały, że przedłużony zostaje zakaz wjazdu do wioski dla osób, które w niej nie mieszkają. Wcześniej obowiązywał on od 11 do 17 lipca. Burmistrz Francois Balique zdecydował jednak, że zakaz wjazdu dla osób spoza Vernet zostanie przedłużony o kolejnych 15 dni, czyli do końca lipca.

Jak poinformował burmistrz, w ten sposób chce zapobiec "najazdowi ciekawskich turystów i dziennikarzy". - Moim obowiązkiem jako burmistrza jest zapewnienie spokoju mieszkańcom i rodzinie dziecka, która nadal przebywa w Haut-Vernet. I to nie jest tajemnica - powiedział Balique w rozmowie z "Le Figaro". - Nie ma tu grzybów ani zwierząt, nie ma też sklepów. Po prostu nie ma nic, co motywowałoby do wejścia i wyjścia z miasta dla osób, które tu nie mieszkają - dodał. Na drogach wjazdowych pojawiły się barierki oraz pilnujący ich policjanci.

Zaginięcie 2,5-letniego Emile'a. Policja bada kolejne scenariusze

Emile zniknął w sobotę 8 lipca. 2,5-letni chłopiec przebywał w tym czasie na wakacjach u dziadków w Vernet w departamencie Alpy Górnej Prowansji. Dziecko miało bawić się w ogrodzie, a jego bliscy szykowali się w tym czasie do wyjazdu na wycieczkę. W pewnym momencie dziadkowie zauważyli, że Emile zniknął. O jego nieobecności natychmiast poinformowane zostały służby, które wszczęły poszukiwania chłopca. Po dwóch tygodniach nadal nie ma śladu po zaginionym dziecku.

Jak dodaje France Bleu, Emile miał być widziany po raz ostatni w sobotę 8 lipca o godzinie 17:15. Miał samotnie spacerować po jednej z uliczek. Inny świadek miał natomiast widzieć chłopca w innej części miasta, jak bawi się z dziećmi.

Francja. 2,5-roczny Emile zniknął z podwórka swoich dziadków

Zdaniem francuskich mediów wbrew temu, co przekazują służby, śledczy są coraz bardziej przekonani o tym, że w zaginięcie chłopca zamieszane są osoby trzecie. Gazeta "La Provence" napisała o głównej hipotezie, zgodnie z którą 2,5-latek mógł zostać potrącony przez pojazd, najprawdopodobniej kombajn, a sprawca wypadku postanowił ukryć zwłoki dziecka.

"Le Figaro" wspomina też, że w Vernet "panuje atmosfera podejrzliwości". Mieszkańcy, których jest około 200, mają być świadomi tego, że w ostatnim czasie w regionie nie pojawił się nikt obcy. Ewentualny sprawca zaginięcia Emile'a musi być więc "jednym z nich".