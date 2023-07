Ukraińskie dzieci deportowane do Rosji. "FT": Arabia Saudyjska i Turcja uczestniczą w tajnych rozmowach

Jak podaje brytyjski dziennik, urzędnicy w Kijowie i Moskwie w ramach procesu mediacji, o którym wcześniej nie informowano, opracowują listy tysięcy dzieci przeniesionych do Rosji od czasu inwazji na Ukrainę. "Bardzo delikatne rozmowy, które trwają od kilku miesięcy, wskazują, że strony trzecie nadal szukają sposobów na uzgodnienie kompromisów między Ukrainą a Rosją w nadziei, że mogą one przekształcić się w kanały potencjalnych rozmów pokojowych mających na celu zakończenie wojny" - donosi gazeta.

Tajne negocjacje ws. ukraińskich dzieci na terytorium Rosji. Arabia Saudyjska i Turcja są mediatorami

Według dziennika ukraińscy i rosyjscy urzędnicy odmówili bezpośredniej rozmowy ze sobą, inaczej niż podczas wcześniejszych kontaktów ws. wymian więźniów oraz negocjacji dotyczących zawieszenia broni. - Nie ma [bezpośredniej - red.] komunikacji ze stroną rosyjską - powiedziała Daria Herasymczuk, ukraińska rzeczniczka praw dziecka. - Co więcej, jesteśmy przekonani, że nie może być żadnych rozmów w tym kierunku, ponieważ nie jest to kwestia wymiany jeńców wojennych, to są cywile, to są dzieci - dodała.

Arabia Saudyjska poruszyła kwestię deportowanych dzieci na spotkaniu członków G20 w Kopenhadze w czerwcu, uzyskując zgodę na pełnienie roli strony pośredniczącej. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan również starał się odegrać rolę mediatora, pośrednicząc w nieudanych rozmowach w sprawie zakończenia wojny w zeszłym roku, a także w kwestii umowy zbożowej i wymianie więźniów.

Ukraińskie dzieci deportowane do Rosji. Rzeczniczka praw dziecka: To forma ludobójstwa

Strona ukraińska twierdzi, że Rosja uprowadziła około 20 tys. dzieci. Laboratorium Humanitarne Yale twierdzi, że to co najmniej 6 tys. Rosja podaje jeszcze mniejsze liczby. Jednak żadna ze stron nie prowadzi ewidencji, ile faktycznie dzieci przewieziono do Rosji. Dziennik donosi, że około 370 dzieci powróciło do Ukrainy z Rosji od czasu wysiedlenia.

Ukraina twierdzi, że Rosja próbuje wykorzenić ukraińską tożsamość dzieci, co według Kijowa jest formą ludobójstwa. - Doskonale zdajemy sobie sprawę, że ich działania nie są chaotyczne, ale mają wobec nas dobrze zaplanowaną politykę ludobójstwa - powiedziała ukraińska rzeczniczka praw dziecka, dodając, że Rosja porywa dzieci, "by uzupełnić swój umierający naród". "Financial Times" zauważa, że niektóre dzieci przywiezione do Rosji zostały zapisane do klas "patriotycznych", w których śpiewają rosyjski hymn narodowy, a także są uczone, że naród ukraiński nigdy nie istniał. Ma się im także wmawiać, że Moskwa toczy wojnę z "nazizmem".

Strona rosyjska podaje oficjalnie, że jest zgoda dla każdego dziecka, aby wróciło do Ukrainy, ale jego rodzice muszą zrobić to na własną rękę. Kijów i Moskwa odmawiają bezpośredniego zaangażowania się w kwestię ukraińskich dzieci.

