Dowódca ukraińskich wojsk lądowych o kontrofensywie: Szybsze rezultaty nie są obecnie możliwe

- Chcielibyśmy uzyskać bardzo szybkie rezultaty, ale w rzeczywistości jest to praktycznie niemożliwe - stwierdził w rozmowie z BBC generał Ołeksandr Syrski, dowódca ukraińskich wojsk lądowych. Gen. Syrski dowodzi operacjami wojskowymi na wschodzie kraju. Wojskowy przyznaje, że kontrofensywa ukraińska na wielu frontach postępuje wolniej, niż wielu mogło się spodziewać. Powodem jest m.in. ogromna liczba min i barier obronnych pozostawionych przez Rosjan.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nie da się dziś przyjąć Ukrainy do NATO". Stanowcza deklaracja Andrzeja Dudy

- Wierzę, że jedność naszego dowództwa wojskowego i wzajemne zaufanie naszych żołnierzy jest mocną stroną naszej armii - zaznaczył gen. Ołeksandr Syrski, nawiązując do sytuacji w rosyjskim wojsku, w którym niejednokrotnie dochodziło do wewnętrznych konfliktów. Według dowódcy odbicie Bachmutu jest kwestią honoru. - Straciliśmy wielu naszych braci, naszych żołnierzy, kiedy broniliśmy Bachmutu… dlatego po prostu musimy go odzyskać - powiedział.

Ukraińska wiceministerka obrony Hanna Malar przekazała w poniedziałek, że w ciągu ostatniego tygodnia armia ukraińska wyzwoliła w okolicy Bachmutu terytorium o powierzchni siedmiu kilometrów kwadratowych. Jak dodała, łącznie w tym regionie Ukraińcy odbili 31 kilometrów kwadratowych okupowanych terenów. Hanna Malar wskazała również, że Rosja koncentruje swoje główne wysiłki na wschodzie kraju, w obwodach donieckim i charkowskim. Wiceszefowa resortu obrony Ukrainy podsumowała także rosyjskie ataki w zeszłym tygodniu. Podała, że w tym czasie Federacja Rosyjska przeprowadziła 15 ataków rakietowych, 355 nalotów i wystrzeliła 86 irańskich dronów szturmowych typu Szahed na terytorium Ukrainy.

Wojna w Ukrainie

Około 9300 cywilów zginęło od początku pełnej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku - poinformowała zastępczyni sekretarza generalnego ONZ ds. politycznych Rosemary DiCarlo na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ponad 16,3 tys. zostało rannych. Zastępczyni sekretarza generalnego ONZ zaznaczyła, że to jedynie potwierdzone zgony i obrażenia, a rzeczywista liczba jest prawdopodobnie znacznie wyższa.

Pierwszy poważny sukces morskich dronów Ukrainy

Sztab Generalny Ukrainy podał we wtorek rano, że w ciągu ostatniej doby Rosjanie prowadzili intensywny ostrzał ukraińskich miejscowości. Użyli co najmniej 5 rakiet S-300, przeprowadzili ponad 40 bombardowań lotniczych i ostrzeliwali 60 miejscowości. Są zabici i ranni wśród ludności cywilnej. Nieprzyjaciel kontynuuje próby przełamania ukraińskiej obrony w Donbasie. W okolicy Kupiańska, Łymanu, Bachmutu Awdijiwki i Marjinki doszło w poniedziałek do 36 potyczek. Pod Łymanem Bachmutem i Awdijiwką mimo silnego ostrzału ukraińscy żołnierze odparli rosyjskie szturmy. Na Zaporożu i pod Chersoniem strona ukraińska kontynuuje natarcie i umacnia się na zdobytych terenach. W ciągu ostatnich 24 godzin ukraińskie wojska rakietowe i artyleria przeprowadziły uderzenia w 11 obszarów koncentracji rosyjskich żołnierzy i sprzętu. Zniszczyły też dwa ciężkie samobieżne miotacze ognia, 27 dział, magazyn z amunicją i stację walki elektronicznej.