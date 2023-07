Moskwa. Rzucił koktajlem Mołotowa w Mauzoleum Lenina. Tej nocy obchodził urodziny

Do incydentu doszło w poniedziałek 17 lipca około godziny 22:00 czasu moskiewskiego. Mężczyzna próbował podpalić Mauzoleum Lenina na Placu Czerwonym w Moskwie.

Moskwa. Mężczyzna rzucił koktajlem Mołotowa w Mauzoleum Lenina

"Niezrównoważony mężczyzna zbliżył się do Mauzoleum Lenina i rzucił w kierunku budowli butelkę wypełnioną łatwopalnym materiałem. Nie doszło do pożaru. Policja natychmiast zatrzymała napastnika" - przekazał rosyjski funkcjonariusz organów ścigania w rozmowie z TASS. Wspomniana butelka to tzw. koktajl Mołotowa, czyli ręczny granat składający się ze szklanej butelki wypełnionej kawałkiem materiału i łatwopalną cieczą.

Policja przekazała także, że mężczyzna otrzymał mandat za odmowę wykonania poleceń policjantów, a obecnie rozważane jest postawienie mu zarzutu "chuligaństwa". Mauzoleum nie doznało żadnych uszkodzeń z powodu ataku. Koktajl miał trafić w ogrodzenie. Jak podał kanał Shot na Telegramie, za atak ma być odpowiedzialny 37-letni mężczyzna, który tej nocy obchodził urodziny.

Długie lata więzienia za atak na centrum rekrutacyjne

Pod koniec czerwca sąd w Jekaterynburgu na 10 i 11 lat więzienia skazał aktywistów, którzy w ubiegłym roku rzucili koktajlami Mołotowa w centrum rekrutacyjne do służby wojskowej - podało Radio Wolna Europa. Mężczyzn skazano za zdradę, członkostwo w grupie terrorystycznej i akt terrorystyczny. Od wybuchu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę centra rekrutujące żołnierzy wielokrotnie były podpalane.

