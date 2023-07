Wagner ma zajmować Suwalszczyznę? Czym? Jak? To propagandowa fantastyka

Groźba padła w rosyjskiej państwowej telewizji, na Kanale 1. Dokładniej w programie jednego z czołowych propagandystów reżimu, Władimira Sołowjowa. Ma on formę rozmowy na różne tematy z zaproszonymi do studia gośćmi. Jednym z nich był emerytowany generał Andriej Kartapołow, który aktualnie jest przewodniczącym komisji ds. obrony w Dumie i w swoich wystąpienia nieustannie zapewnia o potędze rosyjskiego oręża, przenikliwości Ministerstwa Obrony i Władimira Putina.

Tym razem postanowił wyjaśnić widzom, że w zesłaniu części Grupy Wagnera na Białoruś jest głęboki zamysł kierownictwa na Kremlu. Najemnicy mają być awangardą na wypadek wojny z NATO i "w kilka godzin" zająć strategicznie ważny przesmyk suwalski, czyli rejon styku granic lądowych Polski i Litwy, wciśnięty pomiędzy Białoruś oraz rosyjski obwód kaliningradzki. Taki pomysł wywołał zdziwienie nawet w propagandowym programie. Sam Sołowjow zwrócił uwagę, że przecież Grupa Wagnera dopiero co zdała całą broń i amunicję, więc jak miałaby pełnić funkcję liderów szturmu na terytorium NATO. Kartapołow zapewniał, że to detal, przecież znów można ich uzbroić i zawsze przewidujące Ministerstwo Obrony o to zadba.

Przekaz szyty na miarę

Gdy słucha się takiego przekazu, trzeba pamiętać o dwóch podstawowych rzeczach. Padł on z ust emerytowanego generała, pełniącego obecnie funkcję polityczną, a właściwie to głównie ornamentalną, ponieważ Duma nie ma realnej władzy politycznej w Rosji. Po drugie padł on w propagandowym programie w rosyjskiej telewizji państwowej, której widzowie nieustannie są zapewniani o potędze i przenikliwości Rosji, niezależnie od tego, jak wygląda rzeczywistość. W różnej formie pogróżki pod adresem państw NATO padają tam nieustannie. Od debat o tym, na jakie zachodnie miasta należy wysłać ile rakiet z głowicami termojądrowymi, po jak szybko rosyjskie czołgi dotrą do Berlina czy Atlantyku. Dzieje się to niezależnie od faktu, że rosyjska armia nie jest w stanie poradzić sobie z Ukrainą, a państwo rosyjskie jest w okresie poważnego kryzysu.

To, co mówi się w tych programach, ma podtrzymywać w rosyjskich widzach przekonanie o wielkości i sile ich państwa, co jest odpowiedzią na ich żywotne pragnienie. W rosyjskim społeczeństwie jest głęboko zakorzeniona wiara w wyjątkowość Rosji, której należy się pozycja światowego imperium. Propaganda ma też wywierać wpływ na społeczeństwa zachodnie, aby te bały się jakoby silnej, zdeterminowanej i gotowej do użycia siły Rosji. Jak widać po tym, jak szeroko w poniedziałek rozeszły się po polskiej sieci słowa Kartapołowa, to nieustannie działa.

Tak naprawdę są one jednak pustą przechwałką. Standardową dla rosyjskiej propagandy pogróżką bez pokrycia. Grupa Wagnera, a raczej trudna do określenia jej część, rzeczywiście wydaje się lokować w Białorusi. Pisaliśmy o takim scenariuszu jeszcze w czerwcu. W weekend pojawiły się nagrania mające przedstawiać kolumnę samochodów i ciężarówek wagnerowców jadących przez terytorium Białorusi. Ze strony białoruskich władz padły natomiast w piątek deklaracje, że rosyjscy paramilitarni bojówkarze zaczęli już działać jako instruktorzy. Mają szkolić białoruskich żołnierzy z wykorzystaniem swoich doświadczeń z walk w Ukrainie. Trening ma się odbywać "w pobliżu Osipowicz". Na terenie starej jednostki wojskowej w pobliskiej wsi Cel jeszcze w czerwcu zaczęto budowę miasteczka namiotowego dla wagnerowców. Całość pokrywa się z twierdzeniami wygłaszanymi przez Aleksandra Łukaszenkę tuż po zakończeniu buntu Jewgienija Prigożyna i jego ludzi. Jednym z elementów ich porozumienia z Kremlem miało być stworzenie możliwości bezpiecznego wyjazdu na swoistą zsyłkę na Białorusi. Część najwyraźniej właśnie korzysta z tej opcji.

Kreml chce zjeść grupę Wagnera i mieć grupę Wagnera

Resztki dawnej siły

Trzeba przy tym pamiętać, że to nie jest ta sama Grupa Wagnera, o której było tyle słychać przy okazji bitwy o Bachmut zimą i wiosną. Tam mieliśmy do czynienia z jednym ze stadiów jej rozwoju. Była to wówczas dość masowa formacja paramilitarna, dysponująca znaczną ilością ciężkiej broni pozyskanej od wojska. Niekonieczne w sposób sformalizowany, ale często na zasadzie "pożyczenia" czy wprost zawłaszczenia całych pododdziałów regularnych, które wolały przejść pod komendę brutalnych, ale postrzeganych jako efektywnych wagnerowców, niż pozostać pod niekompetentnym swoim. To wszystko jest już jednak przeszłością.

W trakcie walk o Bachmut Grupa Wagnera poniosła ciężkie straty, które mocno przetrzebiły jej szeregi. Konkretne liczby nie są znane, jednak w maju sam Prigożyn twierdził, że do walk rekrutował około 50 tysięcy głównie więźniów, z których 20 tysięcy zginęło. Statystycznie co najmniej drugie tyle powinno odnieść rany, więc w praktyce oznacza to, że prawie wszyscy rekruci, którzy gwałtownie poszerzyli szeregi grupy Wagnera latem i jesienią 2022 roku, zakończyli swój szlak bojowy tam, gdzie go rozpoczęli. Czyli w błocie i ruinach Bachmutu. W samej czerwcowej rebelii miało brać udział kilku tysięcy bojówkarzy, którzy najpewniej w znacznej części stanowili jądro Grupy Wagnera. Ci, którzy najbardziej się wykazali w Ukrainie, oraz ludzie po służbie w Donbasie, Syrii i Afryce. Z dużym prawdopodobieństwem to oni byli bardziej skłonni podjąć ryzyko buntu, a następnie zdecydować się na białoruską zsyłkę. Na początku budowania dla nich obozu we wsi Cel padały deklaracji o miejscu dla ośmiu tysięcy ludzi, lecz jest bardzo prawdopodobne, że to liczba na wyrost. Mowa więc w praktyce o góra kilku tysiącach paramilitarnych bojówkarzy. Przy czym w sobotę Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej RP Stanisław Żaryn twierdził, że na razie mowa o "kilkuset", którzy przybyli na Białoruś.

Bardzo ważne jest też to, w jaki sposób uzbrojonych. Rosyjskie ministerstwo obrony dopiero co w minionym tygodniu opublikowało oświadczenie i nagranie mające przedstawiać finał zdawania broni przez wagnerowców. Na mocy porozumienia kończącego bunt mieli oddać wszystko poza bronią osobistą. Aktualnie są więc co najwyżej lekką piechotą, bez własnej broni wsparcia i zapasów amunicji. Nagrania kolumny wagnerowców na Białorusi pokazywały tylko samochody cywilne. Nie jest to więc poważna siła bojowa, kiedy mowa o toczeniu wojny konwencjonalnej.

Operacja szaleństwo

Czymś takim musiałoby być natomiast zajęcie przesmyku suwalskiego. Nie jest to Krym w 2014 roku, kiedy ukraińskie państwo i wojsko były w stanie paraliżującego chaosu. Nie jest to Republika Środkowoafrykańska. Czego by nie mówić o Siłach Zbrojnych RP, to na pewno mają nieporównywalnie większy potencjał niż to, z czym do tej pory mierzyła się grupa Wagnera. Zwłaszcza że na pewno nie działałyby same, ale w koordynacji z sojusznikami z NATO, a to już drastycznie inna liga niż wagnerowcy. Ta organizacja do tej pory wykazała się w działaniach paramilitarnych. W otwartej wojnie w Ukrainie uzyskała ograniczone sukcesy dzięki poważnemu wsparciu wojska i za cenę koszmarnych strat, ponoszonych w toku mało finezyjnych walk na wyniszczenie.

Zakładanie uzyskania przez wagnerowców zaskoczenia i przeprowadzenia jakieś chirurgicznej operacji specjalnej rodem z filmów sensacyjnych czy gier to fantastyka. Wojna z Ukrainą dobitnie pokazała, że NATO dysponuje świetnymi zdolnościami rozpoznawania działań rosyjskich sił zbrojnych. Przygotowanie tego, co zostało z grupy Wagnera do zbrojnego zajęcia części Polski i Litwy, wymagałoby jej ponownego dozbrojenia, przerzucenia w rejon granicy i szeregu innych przygotowań, które właściwie na pewno zostały zauważone. W aktualnych warunkach próba zajęcia Przesmyku Suwalskiego w ten sposób byłaby szaleństwem skazanym na porażkę. Tyle warte są pohukiwania rosyjskiej propagandy. Nie oznacza to, że wagnerowcy na Białorusi to coś niewartego uwagi. To organizacja zaprawiona w działaniach paramilitarnych, która może zostać wykorzystana do prób destabilizacji sytuacji na granicy, bez ryzykowania wchodzenia w otwarty konflikt z NATO.