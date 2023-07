Czwarty konwój z najemnikami Grupy Wagnera przybył do Białorusi. Składa się z ponad 80 pojazdów

Białoruski Hajun, grupa monitorująca ruchy wojsk białoruskich i rosyjskich od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, udostępniła we wtorek na Twitterze nagrania, na których widać konwoje wojskowe przemieszczające się w kierunku białoruskich wiosek.

Białoruś. Transporty z najemnikami Grupy Wagnera zmierzają do białoruskich wiosek

"Belamova [białoruski kanał na Telegramie - red.] opublikowała nagranie, na którym widać czwarty konwój Wagnera poruszający się dziś o 12:30 autostradą M5 z Osipowicz w kierunku wioski Cel. Na filmie widać ponad 50 pojazdów. W sumie, według naszych danych, konwój składa się z ponad 80 pojazdów najemników Prigożyna" - przekazano.

Konwoje składają się z ciężarówek i minibusów rosyjskich marek UAZ oraz KAMAZ. Tablice rejestracyjne wskazują na pochodzenie pojazdów z tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, które nielegalnie utworzono na terenie wschodniej Ukrainy. Jak wylicza białoruski profil, w konwoju znajduje się około 18 ciężarówek, ponad 20 pickupów, około 20 rosyjskich furgonetek "Buchanka", a także autobusy PAZ.

"Wiadomo, że konwój ma około 5 km długości i zbliża się do zjazdu z autostrady do wioski Cel, gdzie znajduje się obóz polowy najemników Wagnera. Według naszych danych jest to czwarty konwój najemników Prigożyna, który przybył na Białoruś" - poinformowano we wpisie.

Wioska Cel znajduje się około 90 km na południowy wschód od Mińska. Utworzona została w 1936 roku jako baza wojskowa Armii Czerwonej. Baza została opuszczona w 2018 roku.

Obóz polowy w Osipowiczach. "Nie ma związku z Grupą Wagnera", ale "może zostać im zaoferowany"

Jak informowaliśmy, dziennikarz CNN Matthew Chance udał się 7 lipca do białoruskiej wioski, gdzie rozmawiał z jednym z białoruskich generałów. Władze pokazały ekipie zagranicznych mediów wspomniany obóz wojskowy, który znajduje się około godziny drogi od Mińska, w pobliżu miejscowości Osipowicze.

- Nie ma absolutnie żadnego związku między tym obozem a Grupą Wagnera - powiedział w rozmowie z CNN generał dywizji Leonid Kasiński. Jednak jak dodał, Łukaszenka przekazał, że "jeśli Jewgienij Prigożyn wraz ze swoimi dowódcami podejmie decyzję o przyjeździe do Białorusi w celu osiedlenia się, to ten obóz może zostać im zaoferowany". Wojskowy powiedział, że obóz może pomieścić około 5000 osób. Duże namioty są obecnie wyposażone w zaledwie drewniane prycze bez materacy. Kiedy Kasiński został zapytany, czy obóz został przygotowany dla Grupy Wagnera, ten zaprzeczył. - Przygotowaliśmy ten obóz do szkolenia (białoruskiej) obrony terytorialnej i milicji - odparł.

Przypomnijmy, że wówczas także Alaksandr Łukaszenka mówił podczas konferencji prasowej, że plan przyjęcia Grupy Wagnera w Białorusi został wstrzymany. - Ani najemnicy Wagnera, ani ich przywódca Jewgienij Prigożyn nie przebywają w Białorusi - stwierdził, dodając, że "to, czy przyjadą do Białorusi, nie zależy od niego, ale od władz rosyjskich i prywatnej firmy wojskowej Wagner PMC".

