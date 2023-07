USA. Młode kobiety zabite przez seryjnego zabójcę? Jest osoba, która łączy wszystkie ofiary

Od lutego do maja 2023 roku w różnych częściach Oregonu w Stanach Zjednoczonych znalezione zostały zwłoki czterech kobiet: 22-letniej Kristin Smith, 24-letniej Charity Perry, 31-letniej Bridget Webster i 22-letniej Ashley Real. W poniedziałek 17 lipca prokurator hrabstwa Multnomah przekazał, że śledczym udało się ustalić, że sprawy śmierci czterech kobiet, które nie znały się za życia, są ze sobą powiązane.

USA. Prokuratura zmieniła zdanie. Śmierć czterech kobiet może być ze sobą powiązana

Jak informuje CNN, służby od kilku miesięcy prowadziły intensywne śledztwo w sprawie śmierci kobiet. Przesłuchanych zostało wielu świadków, których zeznania pomogły ustalić "co najmniej jedną osobę", która jest powiązana ze wszystkimi czterema kobietami. Z informacji "Willamette Week" wynika, że podejrzanym jest 38-letni mężczyzna, który został aresztowany 6 lipca. W żadnej ze spraw nie postawiono na razie zarzutów.

38-latek miał być jednym z tysiąca więźniów, którym gubernatorka Kate Brown udzieliła łaski, pozwalając na wcześniejsze opuszczenie więzienia. Miało to związek z pandemią koronawirusa - wówczas władze USA zezwoliły na to, by więźniowie, którym kończą się kary, szybciej wychodzili na wolność, by unikać dużych skupisk epidemii. 38-latek ma być utalentowanym artystą, który po wyjściu z zakładu karnego zarabiał, malując obrazy lub tworząc projekty. Wcześniej został skazany za nielegalne posiadanie broni i amunicji oraz metamfetaminy.

Jak zauważają dziennikarze, poniedziałkowy komunikat zaprzecza wcześniejszemu oświadczeniu prokuratury, która zdecydowanie twierdziła, że śmierci czterech kobiet nie są w najmniejszym stopniu ze sobą powiązane. "Dyskusje te doprowadziły do niepokoju i strachu w naszej społeczności, i chcemy zapewnić, że spekulacje nie są poparte dostępnymi faktami" - przekazało w czerwcu biuro prokuratury.

Po oświadczeniu prokuratury lokalne media zaczęły rozpisywać się o seryjnym zabójcy, jednak sami śledczy nie użyli tego określenia, informując o osobie powiązanej z czterema zgonami młodych kobiet.

"Podejrzane" śmierci czterech kobiet. Policja twierdzi, że mieszkańcy stanu Oregon nie mają powodu do obaw

"The Mirror" podaje, że ciała znajdowane były w Portland i w okolicach miasta, a także na obszarach wiejskich. Pierwsze zwłoki odkryto 19 lutego na zalesionym terenie na przedmieściach Portland. Jak się okazało, zmarłą była 22-letnia Kristin - kobieta, której zaginięcie zgłoszono na policję 22 grudnia 2022 roku. Ciało 24-letniej Charity znaleziono 24 kwietnia w pobliżu parku stanowego nad rzeką Columbia. Ciało 31-letniej Bridget odkryto 30 kwietnia we wsi w hrabstwie Polk. Ciało ostatniej zmarłej, 22-letniej Ashley, zostało znalezione 7 maja w lesie. Kobieta po raz ostatni widziana była 27 marca w restauracji typu fast-food, była poszukiwana przez policję od 4 kwietnia.

We wszystkich komunikatach dotyczących znalezienia ciał kobiet pojawiła się informacja, że przyczyny ich śmierci są "podejrzane". Z kolei matka Kristin Smith przyznała w rozmowie z mediami, że 22-latka "umarła nagle, bo ktoś jej coś zrobił". Lekarz sądowy stanu Oregon na razie nie przedstawił wyników sekcji zwłok kobiet. Jak dodaje ABC, policja prosi mieszkańców o pomoc i gwarantuje anonimowość każdemu, kto zgłosi się z informacjami mogącymi przyczynić się do wyjaśnienia śmierci kobiet.

Mimo tego śledczy uważają, że mieszkańcy Oregonu nie mają powodu do obaw. "Na podstawie informacji przekazanych przez śledczych, nie uważa się, by w tej chwili istniało jakiekolwiek zagrożenie dla społeczności" - przekazało biuro prokuratora Multnomah.