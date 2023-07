Prigożyn wciąż lata do Rosji? Jego samolot właśnie przyleciał z Sankt Petersburga

"O godzinie 11:05 odrzutowiec biznesowy Jewgienija Prigożyna Embraer Legacy 600 (numer RA-02795) wylądował na lotnisku wojskowym Maczuliszcze. Według naszych danych samolot przyleciał do Białorusi z Sankt Petersburga w Rosji" - przekazała grupa Białoruski Hajun. "To już czwarty przylot samolotu Prigożyna na Białoruś w ostatnim czasie. Ostatni raz przybył 27 czerwca, 1 lipca i 11 lipca, kiedy Prigożyn nocował w obozie namiotowym pod Osipowyczami" - dodała.

Bunt Grupy Wagnera. Co się dzieje z Prigożynem?

24 czerwca Jewgienij Prigożyn zainicjował "marsz sprawiedliwości" na Moskwę. Pucz szybko zakończył się porozumieniem, w ramach którego szef Grupy Wagnera miał wyjechać do Białorusi. Jednak 6 lipca Alaksandr Łukaszenka stwierdził, że nie wie, gdzie on przebywa, bo "ani najemnicy Wagnera, ani ich przywódca nie przebywają w Białorusi". Z kolei Dmitrij Pieskow przekazał, że Władimir Putin spotkał się z Jewgienijem Prigożynem i dowództwem Grupy Wagnera. - Przedstawili swoją wersję tego, co się stało. Podkreślili, że są zagorzałymi zwolennikami i żołnierzami głowy państwa i naczelnego wodza. Powiedzieli również, że są gotowi kontynuować walkę o ojczyznę - podkreślił.

Sam Putin w wywiadzie dla "Kommersant" przyznał, że próbuje zastąpić Jewgienija Prigożyna jako przywódcę najemników z Grupy Wagnera. Powiedział, że spotkał się z wojskowym i 35 dowódcami z formacji po ich czerwcowym buncie, by wynegocjować nowe warunku wspólnego działania. W trakcie spotkania rosyjski dyktator miał zaproponować Prigożynowi, by wagnerowcy dalej walczyli w Ukrainie, ale pod dowództwem Andrieja Trocheva, który i tak pełni rolę przywódcy na froncie. - Wszyscy mogliby się zebrać w jednym miejscu i służyć. Nic by się dla nich nie zmieniło. Wciąż byliby dowodzeni przez te samą osobę, która była ich przywódcą przez cały ten czas - stwierdził i dodał, że sporo obecnych na spotkaniu dowódców z Grupy Wagnera zaczęło potakiwać głowami na tę propozycję. - Ale Prigożyn, który siedział naprzeciwko nich i nie widział ich reakcji, powiedział: 'Nie, chłopaki nie zgodzą się na tę propozycję" - zaznaczył Putin.