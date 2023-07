Peru. Ona była zakonnicą, on klerykiem. Zrzucili habit i zostali parą

Tomas Cam swoją ukochaną Massiel Pereyrę poznał w seminarium w Peru. On chciał zostać duchownym i studiował teologię. Ona przygotowywała się do kościelnej posługi. Oboje spotykali się od czasu do czasu na wykładach, ale nie mieli okazji by się lepiej poznać.

REKLAMA

Zobacz wideo Policjanci rozbili grupę przestępczą, która okradła zakon

Peru. "Opuściłem seminarium po siedmiu latach. Ona odeszła z klasztoru po sześciu"

Byli skoncentrowani na swoim wyborze, jakim było życie w stanie duchownym. W pewnym momencie Massiel zaczęła kwestionować swoje powołanie. Zdała sobie sprawę, że życie w celibacie nie jest dla niej i ostatecznie zdecydowała się zrzucić habit. Rok później Tomas doszedł do takich samych wniosków. - Opuściłem seminarium po siedmiu latach. Ona odeszła z klasztoru po sześciu - powiedział w jednym z filmików udostępnionym na TikToku.

Zatrzymanie księdza niedaleko Łukowa. Siedział w nietypowym miejscu

Pierwsza randka nie była ostatnią. Parę połączyło uczucie

Tomas i Massiel nawiązali ze sobą kontakt dzięki mediom społecznościowym. Postanowili się spotkać. Pierwsza randka nie była ostatnią i ostatecznie połączyło ich uczucie. - Nie wiem, czy widzieliście kiedyś te filmy, w których jedna osoba mówi, a druga słucha, jak zahipnotyzowana? Tak właśnie było w moim przypadku. Zachwyciła mnie i chciałem jej cały czas słuchać - zdradził mężczyzna.

- Pamiętam, że przez te wszystkie lata rozmawiałem z nią najwyżej, nie wiem, trzy razy. Byłem naprawdę skupiony na swoich sprawach - przekonywał na TikToku niedoszły ksiądz. Massiel wyznała, że zawsze była "zakonnicą kontemplacyjną", więc dużo czasu spędzała "w ciszy i samotności".

Papież o celibacie w Kościele: Jest tymczasowym przepisem

Była zakonnica i niedoszły kleryk produkują gry dla par

Tomas i Massiel do dziś są razem. Obecnie zajmują się produkcją artykułów i gier planszowych dla par. W mediach społecznościowych dzielą się kulisami swojego związku. Prowadzą konta w kliku serwisach internetowych: YouTube, Instagram i TikTok.