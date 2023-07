Razem z psem przez dwa miesiące dryfował na Oceanie Spokojnym. "Przeszedłem trudną próbę"

51-letni Australijczyk Tim Shaddock przeżył dwa miesiące na Oceanie Spokojnym, po tym, jak zepsuła mu się łódź, którą podróżował wraz ze swoim psem. Przyznał, że przeżył, ponieważ jadł surowe ryby i pił wodę deszczową.

Meksyk. 51-latek dwa miesiące dryfował po Oceanie Spokojnym ze swoim psem

Tim Shaddock wraz ze swoim psem Bellą wyruszyli w podróż z Meksyku z miasta La Paz do Polinezji Francuskiej w kwietniu br. Marynarz zakładał, że po przepłynięciu 6 km dopłyną do celu. Plan mężczyzny pokrzyżował deszcz, który po kilku tygodniach popsuł elektronikę w łodzi - przekazała australijska telewizja Nine News.

Wówczas pasażerowie jedynie dryfowali po otwartym, niespokojnym morzu. Dzięki temu, że Shaddock zabrał ze sobą sprzęt rybacki, mógł łowić ryby i się nimi żywić. Z kolei baldachim przymocowany do łodzi chronił Shaddocka i jego psa przed poparzeniami słonecznymi.

Meksyk. Tim Shaddock przeżył na oceanie dzięki wiedzy i umiejętnościom

Po dwóch miesiącach łódź mężczyzny zauważyli rybacy, którzy trawlerem do połowu tuńczyka podróżowali po morzu. Lekarz, który znajdował się na pokładzie, zbadał 51-latka i stwierdził, że "miał normalne parametry życiowe". - Przeszedłem przez bardzo trudną próbę na morzu - wyznał mężczyzna, cytowany przez Nine News - Potrzebuję tylko odpoczynku i dobrego jedzenia, ponieważ od dawna jestem sam na morzu. Poza tym jestem w bardzo dobrym zdrowiu - dodał. Mężczyzna przekazał również, że wraz z trawlerem wraca do Meksyku, gdzie przejdzie dalsze badania medyczne.

Jak zaznaczył profesor Mike Tipton, ekspert od przetrwania w rozmowie z Nine News, na oceanie mężczyzna oraz jego pies mieli wiele szczęścia. Jednak pomogły też umiejętności. Przede wszystkim świadomość mężczyzny, jak przygotować się do podróży w tak upalne dni.