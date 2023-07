Putin zwołał pilne posiedzenie po ataku na most Krymski. "Popełniono kolejny akt terrorystyczny"

W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do eksplozji na moście Krymskim łączącym Rosję z okupowanym Krymem. Gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow poinformował, że w wyniku wybuchu na moście zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Według ukraińskich mediów za wybuch na Moście Krymskim odpowiedzialne są ukraińska Służba Bezpieczeństwa i ukraińska Marynarka Wojenna. Eksplozja na przeprawie miała być operacją specjalną ukraińskich służb. Służba Bezpieczeństwa nie potwierdziła tych informacji.

Pilnie posiedzenie w Rosji. Putin o eksplozji na moście Krymskim: "Akt terrorystyczny"

Państwowa agencja informacyjna TASS przekazała, że w poniedziałek Władimir Putin zwołał posiedzenie online w sprawie ataku na most Krymski. Wzięli w nim udział między innymi wicepremier Marat Khusnullin, minister transportu i władze okupowanego przez Rosjan Krymu.

- Na moście Krymskim popełniono kolejny akt terrorystyczny. Zginęli cywile, dziecko zostało ranne i pozostawione bez rodziców - powiedział Putin. Jak czytamy na stronie Kremla, wydano rozkaz FSB, by szczegółowo zbadali sprawę. - Czekam na konkretne propozycje poprawy bezpieczeństwa tego strategicznie ważnego obiektu transportowego - stwierdził rosyjski przywódca. Wicepremier przekazał z kolei, że rosyjskie służby zaczęły już mobilizować budowniczych i specjalistów do prowadzenia prac naprawczych na moście. - Planujemy przywrócić ruch dwukierunkowy po jednej stronie do 15 września, a ruch po drugiej stronie do 1 listopada - przekazał Khusnullin.

Wcześniej agencja TASS informowała, że rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że Putin "wydał pewne rozkazy" w związku z pomocą dla ludności znajdującej się na Krymie. - Prezydent Putin przyjął raporty od wicepremiera, szefa FSB, ministra transportu i gubernatora Krymu na temat konsekwencji ataku terrorystycznego na most Krymski - powiedział rzecznik. Jak dodał, rosyjski przywódca "wydał instrukcje, aby upewnić się, że podejmowane są wysiłki w celu utrzymania ruchu w kierunku Krymu, aby zapewnić pomoc i wsparcie ludziom, którzy są na drodze".

Ukraina. Wybuch na Moście Krymskim. Media: Są ofiary śmiertelne

Nocne eksplozje na moście Krymskim

Zdaniem ekspertów uszkodzenie Mostu Krymskiego nie wpłynie na wojskowe zaopatrzenie sił rosyjskich na froncie. Eksplozja na przeprawie łączącej okupowany półwysep z Rosją dotknęła samochodową część mostu. Część kolejowa nadal działa, a to ona wykorzystywana jest przez Rosjan do przewożenia broni i amunicji. Zaopatrzenie wojskowe z Krymu trafia głównie na front południowy, na którym Ukraińcy prowadzą ofensywę.

Ukraiński ekspert ds. wojskowości Petro Czernyk na antenie telewizji Rada ocenił, że Rosjanie nadal mogą przewozić na okupowany półwysep dostawy sprzętu wojskowego i pocisków. Jak wyjaśnił, ciężarówka może przewozić do 60 pocisków artyleryjskich, a jeden wagon kolejowy 500. Dodał, że jeden skład może wieźć kilkadziesiąt wagonów i to właśnie ten sposób Rosjanie wciąż będą wykorzystywać. Jednocześnie, jak zaznaczył ekspert, jeśli nawet kolejowe połączenie Rosji z Krymem byłoby zniszczone, Rosjanie i tak mają ogromne zapasy, którymi mogą wspierać południowy front przez kilka miesięcy. Zdaniem eksperta, atak na Most Krymski jest ogromnym symbolicznym sukcesem, tarcza obrona Krymu i obrona mostu są bowiem większe niż obrona Moskwy.

- Most Krymski to główna droga zaopatrzenia dla armii agresora - stwierdził z kolei w rozmowie z telewizją "Deszcz" ukraiński ekspert wojskowy Ołeksandr Musijenko. W ocenie eksperta przeprawa ma też duże znaczenie militarne. - Jasne jest, że most stał się obiektem wojskowym. Przypomnę, że z moimi kolegami prowadziliśmy od 2015 roku śledztwo w sprawie militaryzacji Krymu i właśnie ten most jest wykorzystywany do zaopatrywania rosyjskiego zgrupowania na okupowanym Krymie i okupowanych terenach południowej części Ukrainy. Około 75 proc. zaopatrzenia dla rosyjskich wojsk przeprawianych jest po tym moście - podkreślił ukraiński ekspert. W październiku 2022 roku na moście Krymskim eksplodowała ciężarówka wypełniona materiałami wybuchowymi.

