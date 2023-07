Ołeh Sencow 9 lipca trafił do szpitala po tym, jak doznał wstrząsu mózgu podczas walk w Ukrainie. Trafił wówczas do szpitala. Nie wiadomo, kiedy dokładnie trafił na front, ale po jednym dniu doznał kolejnej kontuzji.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Polacy popierają pomysł przeprowadzenia referendum ws. uchodźców?

Wojna w Ukrainie. Ukraiński reżyser Ołeh Sencow ponownie ranny

Ołeh Sencow przekazał na Facebooku, że "na pierwszym wyjściu bojowym po powrocie, podczas lądowania, wpadliśmy pod ostrzał artyleryjski. Transportery Bradley ponownie uratowały nam życie" - napisał. "Trzech rannych, głównie złamania. Wyciągnęli mi odłamki z twarzy, małe w dłoniach i stopach zostaną ze mną na zawsze. Inni ranni też mają się dobrze - zaporoscy lekarze znają się na tym, co robią dziękujemy!" - dodał Sencow.

W 2015 roku Sencow został skazany w Rosji na 20 lat więzienia pod zarzutem terroryzmu - przekazał ukraiński portal Meduza. Natomiast we wrześniu 2019 roku wrócił do Ukrainy w ramach wymiany więźniów. Po eskalacji wojny w Ukrainie w lutym 2022 roku Sencow wstąpił do wojsk obrony terytorialnej. Do tej pory walczył w obwodzie ługańskim i donieckim. Teraz jest członkiem 47. oddzielnej brygady zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy - przekazała Meduza.

Pierwszy poważny sukces morskich dronów Ukrainy

Ukraińskie wojska powstrzymują rosyjskie ataki

Sztab generalny ukraińskiej armii informuje, że w ciągu ostatniej doby Rosjanie prowadzą obecnie działania zaczepne na kierunku kupiańskim, łymańskim, bachmuckim, awdijiskim i marjinskim. Siły ukraińskie kontynuują natarcie na kierunku melitopolskim i bierdiańskim. W ciągu ostatniej doby doszło do 28 starć zbrojnych. W kierunkach kupiańskim i łymańskim siły rosyjskie przeprowadziły bezskuteczne ataki. Ukraińcy utrzymują swoje pozycje.

Atak na most. Zacharowa bredzi: Kijów to międzynarodowa grupa przestępcza

Według ukraińskiego sztabu generalnego, w ciągu ostatniej doby lotnictwo przeprowadziło 15 ataków na rejony ześrodkowania rosyjskich sił i sprzętu. Ukraińskie pododdziały artyleryjskie i rakietowe ostrzelały 20 stanowisk artylerii i dwa systemy obrony przeciwlotniczej.