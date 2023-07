Iran. Powraca policja ds. moralności. Ma "rozprawić się" z kobietami, które łamią zasady noszenia hidżabu

Arabska telewizja Al Jazeera przekazała, że Iran wznowił patrole policji obyczajowej. Władze chcą zwiększać wysiłki mające na celu egzekwowanie obowiązujących w kraju przepisów dotyczących noszenia hidżabu wśród kobiet. Szef irańskiej policji Saeed Montazer-al Mahdi przekazał w niedzielę, że policja prowadzi piesze patrole, ale także przy pomocy radiowozów, aby "rozprawić się z osobami, których okrycie nie jest uważane za odpowiednie".

REKLAMA

Zobacz wideo Morawiecki wyśmiał w Sejmie opozycję. "Ale im teraz głupio"

Iran. Na ulice wracają patrole policji moralności. Mają pilnować ubioru kobiet

Policja ds. moralności "wydawałaby ostrzeżenia, a następnie wprowadzałaby do systemu sądowego osoby, które niestety upierają się przy swoim łamiącym normy zachowaniu, nie przejmując się konsekwencjami swojego okrycia, które wykracza poza normę" - powiedział policjant cytowany przez irańskie państwowe media. Funkcjonariusz przekazał także, że policja oczekuje, że wszyscy będą przestrzegać przyjętych zasad dotyczących ubioru, dzięki czemu funkcjonariusze będą mieli więcej czasu na wykonywanie "innych ważnych zadań policyjnych". - Od dziś w całym kraju zostaną rozmieszczone patrole policyjne. Zajmą się tymi, którzy ignorują konsekwencje braku noszenia hidżabu i nie przestrzegą norm. Oprócz ostrzeżenia będą podejmowane odpowiednie kroki prawne - powiedział w niedzielę szef irańskiej policji, Saeed Montazer-al Mahdi. Policja obyczajowa może takim kobietom wymierzyć nawet karę aresztu.

Co będzie zadaniem policji według irańskich mediów? "Funkcjonariusze mają za zadanie ostrzegać kobiety, a czasem mężczyzn, by poprawili ubiór. Może to obejmować zarówno nakazanie kobietom dostosowania chust, jak i żądanie zmiany odzieży na luźniejszą i uznaną za bardziej odpowiednią" - donosi Al Jazeera. Kobiety, które będą łamały te zasady, mogą zostać aresztowane i przewiezione do tzw. ośrodków reedukacyjnych prowadzonych przez policję. W materiale wyemitowanym na antenie TVN24 przeprowadzono sondę uliczną wśród Iranek i spytano je, czy czują się zagrożone. - Wiem, że mogę zostać zaatakowana w każdej chwili. Denerwuję się - mówi jedna z nich.

Iran. Uczennice dołączają do protestów. Środkowy palec dla ajatollahów

Iran. Masowe protesty kobiet po śmierci 22-letniej Mahsy Amini

Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku w Iranie wybuchły masowe protesty wśród kobiet. 22-letnia Mahsa Amini została zatrzymana pierwszej połowie września przez irańską policję ds. moralności w związku z rzekomym nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących ubioru - miało chodzić o brak hidżabu. Po kilku godzinach od zatrzymania Amini została przewieziona do szpitala i umieszczona na oddziale intensywnej terapii. Młoda kobieta zmarła trzy dni później. Po śmierci Mahsy tysiące kobiet protestowało w kraju. Do demonstracji dołączyły również uczennicy szkół średnich. Była to reakcja na śmierć 16-letniej Niki Shahkarami - nastolatka brała udział we wrześniu w manifestacjach i zaginęła. Irańskie służby za udział w demonstracjach groziły kobietom karą śmierci.

Protesty w Iranie. Policja porywa ludzi w biały dzień. Tragiczny bilans ofiar