Rosyjski samolot wojskowy Su-25 rozbił się w poniedziałek w pobliżu miasta Jejsk niedaleko Krasnodaru. Maszyna spadła do wody. Pilotowi udało się kapitulować. Został odnaleziony, jest w ciężkim stanie. Medycy wyciągnęli go z wody na brzeg i udzielili mu pierwszej pomocy. Rosyjscy urzędnicy z regionu krasnodarskiego potwierdzili, że uratowano pilota z wody.

Krasnodar. Rosyjski Su-25 rozbił się na Morzu Azowskim

Kanały w sieci Telegram donoszą, że samolot szturmowy Su-25 mógł wykonać lot treningowy i rozbić się w pobliżu lotniska. Państwowa agencja informacyjna RIA Novosti przekazała, powołując się na władze wojskowe, że myśliwiec rozbił się po starcie z lokalnego lotniska. Na nagraniach udostępnionych w mediach społecznościowych widać jak coś spadło do wody oraz samolot lecący w pobliżu plaży. Południowy Okręg Wojskowy w Rostowie nad Donem przekazał, że myśliwiec rozbił się podczas lotu testowego. Za możliwą przyczynę wypadku podano awarię silnika.

"The Moscow Times" donosi z kolei, że według kanałów Mash i Baza w serwisie Telegram, ratownikom nie udało się uratować pilota, który "podobno zmarł po złamaniu nogi przy uderzeniu i zaplątaniu się w spadochron".

"Myśliwiec Su-25 rozbił się na Morzu Azowskim około godziny 15:00 (czasu moskiewskiego - red.). Incydent nie spowodował żadnych ofiar ani uszkodzeń" - przekazano w oświadczeniu, które cytuje rosyjska agencja państwowa TASS.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony i służby ratunkowe pracują na miejscu zdarzenia, badając przyczyny katastrofy lotniczej. Jejsk znajduje się na przeciwległym do okupowanego ukraińskiego Mariupola brzegu zatoki Taganroskiej na Morzu Azowskim. Poniedziałkowy incydent był drugą katastrofą samolotu wojskowego w mieście Jejsk od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.

Nocne eksplozje na Moście Krymskim

Z kolei w nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do eksplozji na Moście Krymskim łączącym Rosję z okupowanym Krymem. Gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow poinformował, że w wyniku wybuchu na moście zginęły dwie osoby. Ranne miało zostać jedno dziecko. Według ukraińskich mediów za wybuch na Moście Krymskim odpowiedzialne są ukraińska Służba Bezpieczeństwa i ukraińska Marynarka Wojenna. Eksplozja na przeprawie miała być operacją specjalną ukraińskich służb. Do ataku na most użyto specjalnych dronów poruszających się po wodzie. Służba Bezpieczeństwa nie potwierdziła tych informacji. Nie jest znana dokładna skala zniszczeń - nie wiadomo, czy eksplozja naruszyła elementy konstrukcyjne przeprawy. Przeprawa przez Cieśninę Kerczeńską została nielegalnie otwarta przez Rosjan w 2018 roku. Most był już celem najprawdopodobniej ukraińskich ataków w październiku zeszłego roku.

