Pierwszy poważny sukces tej ukraińskiej broni. Uszkodzenia mostu potwierdzają to, co mówią Rosjanie

Atak miał miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek. Rosjanie mówią o dwóch wybuchach około godziny 3. Szybko zaczęli też informować, że to efekt uderzeń dwóch morskich dronów Ukraińców. Oni sami jak to zazwyczaj w takich sytuacjach, oficjalnie nie przyznają się do sprawstwa. Jedynie ukraińskie media piszą nieoficjalnie, na podstawie informacji ze służb, że była to wspólna akcja marynarki wojennej oraz Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

Uderzenie od dołu

Liczne zdjęcia i nagrania uszkodzonego mostu pozwalają stwierdzić, że z dużym prawdopodobieństwem wybuch rzeczywiście nastąpił pod nim. Widać, że konstrukcja metalowa przęseł umieszczona pod jezdnią jest cała porozrywana i powyginana. Wyraźnie widoczne jest też osmalenie filaru. Liczne szczątki zalegają na jezdni. Same przęsła sprawiają wrażenie podniesionych do góry siłą eksplozji i przesuniętych, co doprowadziło do spadnięcia z mocowań na filarze. W efekcie jedno zawisło w nienaturalnej pozycji w pół drogi do powierzchni morza. Drugie ogólnie zostało na swoim miejscu, ale jest uszkodzone. Na przęsłach nie widać żadnych dziur i uszkodzeń tożsamych z użyciem na przykład rakiet manewrujących Storm Shadow. Innych konwencjonalnych i znanych sposobów sięgnięcia mostu Ukraińcy nie mają. Eksplozja dronów pod mostem jest więc najbardziej prawdopodobnym scenariuszem.

Uszkodzenia przęsła mostu Krymskiego po ataku w nocy z 16 na 17 lipca Fot. AP

Jest pewne, że już od około roku rozwijają odpowiednie urządzenia. Aktualnie najprawdopodobniej dysponują większą liczbą typów morskich dronów uderzeniowych, niż te zaprezentowane pierwotnie w 2022 roku, o których akcjach już kilka razy pisaliśmy. Użyto ich do wielu prób ataków na rosyjskie okręty nawodne i bazy morskie, ale bez większych sukcesów. Nie ma dowodów na zatopienie czy istotne uszkodzenie żadnego okrętu. Głównym sukcesem tego programu jest stworzenie poczucia zagrożenia, co zmusza Rosjan do ostrożniejszego działania na morzu i przeznaczenia dodatkowych środków na zabezpieczenie swoich portów.

Rozwój ukraińskich dronów morskich miał podążyć dwutorowo. Z jednej strony mają trwać prace nad urządzeniem poruszającym się tuż pod powierzchnią wody, przypominającym torpedę ze stałym masztem wystającym nad powierzchnię. Na pokazach publicznych jest nazywana TLK-150 Toloka. Tak samo jak pierwsze drony, to też dzieło cywilnej grupy inżynierów działających prywatnie, jedynie we współpracy z wojskiem. Z drugiej strony mają trwać prace nad udoskonaleniem pierwszej generacji dronów nawodnych, prawdopodobnie poprzez uczynienie ich bardziej opływowymi i trudniejszymi do wykrycia.

Ostatni niedzielny atak na Sewastopol pozwala przypuszczać, że dodatkowo rozwijane są też prostsze urządzenia. Ukraińskie uderzenie zostało odparte i nie ma żadnych informacji o zniszczeniach, ale ciekawe jest zdjęcie jednego z atakujących dronów morskich. Kształtem przypomina zwykły rekreacyjny skuter wodny. Być może to jakieś inne ukraińskie dzieło z kategorii niskokosztowych.

Zabezpieczenia na pokaz

Co konkretnie wybuchło pod mostem, nie wiadomo. Jak na razie nie pojawiły się żadne nagrania z ataku. Musiały to być jednak znaczące ładunki, co raczej wyklucza wspomnianego drona-torpedę TLK-150, ze względu na jego relatywnie niewielkie rozmiary. Wielkość jego głowicy podawano jako przedział od 20 do 50 kilogramów materiałów wybuchowych. Co więcej, zasięg ma wynosić tylko około 100 kilometrów, co czyniłoby atak na most trudnym. Dron musiałby zostać zwodowany i wypuszczony do misji przez jakiegoś nosiciela najpewniej zakamuflowanego jako statek cywilny. Bardziej klasyczne drony nawodne mają i znacznie większe głowice szacowane na nawet do 200 kilogramów materiałów wybuchowych, jak i zasięg szacowany na około 800 kilometrów, co pozwalałoby dopłynąć do mostu z rejonu ukraińskiej Odessy. Wobec tego z dużym prawdopodobieństwem do ataku użyto takich, o ile Ukraińcy nie opracowali w tajemnicy jakichś zupełnie nowych.

Udane uderzenie dronami nawodnymi stawia natomiast w bardzo złym świetle rosyjskie środki bezpieczeństwa. Most krymski w sposób oczywisty jest obiektem o ogromnym znaczeniu strategicznym. Ma wielką rolę w zaopatrywaniu zgrupowania rosyjskiego wojska w obwodach Chersońskim i Zaporoskim, które toczy właśnie ciężkie boje z Ukraińcami i ma problemy z logistyką. Jest też bezcenny dla sprawnego zaopatrywania całego Krymu, zarówno z punktu widzenia wojska, jak i ludności cywilnej. Ma też wielkie znaczenie propagandowe, jako jeden ze sztandarowych projektów rządów Władimira Putina. Wszystko to oznacza, że powinien być niezwykle szczelnie chroniony. I to też od miesięcy deklarowali Rosjanie. Most miał być obstawiony obroną przeciwlotniczą, urządzeniami walki elektronicznej, okrętami patrolowymi wypatrującymi dywersantów na wodzie i przez wojskowe delfiny szukające zagrożeń pod nią.

Najnowszy atak pokazuje, ile te zabezpieczenia były warte. Drony nawodne do tej pory były dość skutecznie zwalczane przez rosyjskie okręty na pełnym morzu albo na podejściach do baz morskich. Zazwyczaj po prostu przy pomocy karabinów maszynowych. Dlaczego teraz dwa przedarły się do tak ważnego obiektu strategicznego, teoretycznie silnie bronionego? Trudno to nazwać inaczej jak blamażem.

Dla wojska ważniejszy jest kolejowy

Co do skutków ataku, to Rosjanie twierdzą, że usuną je w ciągu miesiąca. Czy tak będzie, to się okaże. Po poprzednim uszkodzeniu mostu początkowo też padało wiele twierdzeń o tym, jak to nie stało się nic strasznego i naprawy będą szybkie, po czym pełne wznowienie ruchu kołowego zajęło cztery miesiące, a kolejowego prawie pół roku. Wówczas poważnemu uszkodzeniu uległa jedna nitka drogowa i jedna kolejowa, więc prowizoryczne wznowienie ruchu na dwóch pozostałych było możliwe prawie od razu. Teraz obie nitki drogowe wyglądają na uszkodzone, przy czym jedna na pewno nie nadaje się do użycia, a druga być może. Na podstawie dostępnych zdjęć trudno ocenić stan filaru, obok którego nastąpiły eksplozje. Na razie, czyli do wczesnego popołudnia w poniedziałek, nie ma mowy o wznowieniu ruchu.

Uszkodzeniu nie uległ jednak biegnący obok most kolejowy. Ma on znacznie większe znaczenie dla rosyjskiego wojska, które logistykę na większych dystansach opiera na kolei. Pociągi z zaopatrzeniem najpewniej będą więc zmierzać ku północnemu Krymowi bez istotnych zakłóceń. Największy problem będzie miała ludność cywilna okupowanego półwyspu. Zaopatrzenie dla niej jechało głównie tirami po moście drogowym. Teraz rosyjskie władze sugerują, aby ludzie nie szturmowali wyłącznie promów pływających przez cieśninę Karczeńską, ale wybierali też drogi przez okupowane Zaporoże. Tam, gdzie aktualnie toczą się intensywne walki. Specjalnym dekretem zniesiono godzinę policyjną na kluczowych trasach, aby cywile mogli poruszać się nimi całą dobę. Pojawiły się nagrania mające pokazywać kilkukilometrowy korek na drodze wiodącej z Krymu na Zaporoże. Być może to w jakimś stopniu utrudni życie rosyjskiemu wojsku, ponieważ na kluczowe drogi zaopatrzeniowe wjedzie zaraz wielu nadprogramowych cywilów w samochodach i ciężarówkach, utrudniając ruch.