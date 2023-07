Maria Zacharowa odniosła się do ataku na most Krymski. Rzeczniczka MSZ Rosji winą za eksplozję obarczyła Ukraińców i stwierdziła, że władze w Kijowie to "międzynarodowa grupa przestępcza". A to tylko początek propagandowych twierdzeń, które zaserwowała wierna współpracowniczka Władimira Putina.

