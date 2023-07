Rozmowa Władimira Putina z dziennikarzem Pawłem Zarubinem została wyemitowana w programie "Moskwa. Kreml. Putin" w telewizji Rossija 1. W trakcie wywiadu Putin nie tylko docenił wysiłki rosyjskiej armii, ale też uznał kontrofensywę Sił Zbrojnych Ukrainy za "kompletnie bezowocną".

Władimir Putin pozytywnie ocenił przebieg "specjalnej operacji wojskowej" w Ukrainie

Zarubin zapytał prezydenta Rosji o to, jak oceniłby przebieg "specjalnej operacji wojskowej" w Ukrainie w kontekście trwającej kontrofensywy. - Pozytywnie - stwierdził Władimir Putin. - Nasi żołnierze zachowują się bohatersko, w niektórych rejonach sami przechodzą do ofensywy. Nieoczekiwanie dla wroga zajmują najkorzystniejsze pozycje, wyżyny itp. A wszystkie próby wroga, dotyczące przełamania naszej obrony - a jest to zadanie obejmujące wykorzystanie rezerw strategicznych - nie powiodły się podczas całej ofensywy. Wróg nie ma sukcesów! - stwierdził przywódca federacji.



Zapytany jednak o cele i zadania, jakie teraz stoją przed armią rosyjską odpowiedział wymijająco. - Powiem o tym na osobności, kiedy kamery zostaną wyłączone - stwierdził rosyjski dyktator. Warto pamiętać, że informacje podawane przez Kreml i władze Rosji są propagandowe i często nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości.

11 lipca minister obrony Rosji Siergiej Szojgu powiedział, że straty Sił Zbrojnych Ukrainy od rozpoczęcia kontrofensywy wyniosły ponad 26 tys. żołnierzy. Ponadto od 4 czerwca Ukraińcy mieli stracić trzy tys. sztuk różnego rodzaju broni, w tym m.in. czołgi, wozy bojowe, czy wyrzutnie rakietowe.

Wojna w Ukrainie. Realne straty Rosji zna tylko Kreml

Poza władzami Kremla, nikt nie zna rzeczywistej liczby ofiar poległych na ukraińskim froncie. Ostatni raz rosyjskie MON informowało o stratach we wrześniu 2022 roku. Wówczas do informacji publicznej podano wiadomość o 5937 poległych żołnierzach. Najprawdopodobniej także ta liczba nie znalazła odzwierciedlenia w rzeczywistości.



Od maja 2022 r. Mediazona, rosyjska redakcja BBC oraz grupa wolontariuszy prowadzą własną listę poległych żołnierzy. W swojej metodzie uwzględniają dane nie tylko z oficjalnych rejestrów spraw spadkowych, czy statystyk z Rosstat, ale także informacji z mediów społecznościowych, publikacji lokalnych mediów, zdjęć cmentarzy i pomników. Według BBC, biorąc pod uwagę najbardziej ostrożne szacunki, można mówić o około 50 tys. zabitych. Sporządzona lista może zdaniem badaczy zawierać co najmniej dwa razy mniej nazwisk niż faktyczna liczb ofiar wojny po stronie Rosji.