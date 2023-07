Plaża Gilgo Beach położona jest na południowym wybrzeżu nowojorskiej wyspy Long Island. W latach 2010-2011 policja znalazła tam ciała dziewięciu kobiet, mężczyzny i małego dziecka - podaje "New York Times". Zwłoki były zawinięte w płótno i zakopane w odległości kilkuset metrów od siebie. W toku śledztwa okazało się, że niektóre z ofiar mogły świadczyć usługi seksualne. Sprawca (lub sprawcy) wciąż pozostawał nieznany. Teraz nastąpił przełom.

USA. Śledczy mają podejrzanego. Jest nim 59-letni architekt

13 lipca policja zatrzymała Rexa Heuermanna - architekta, który większość swojego życia mieszkał w hrabstwie Nassau (około 25 kilometrów od Gilgo Beach) i pracował na Manhattanie. Aktualnie ma 59 lat (w okresie, gdy dochodziło do morderstw, był po czterdziestce).

Mężczyzna 14 lipca stanął przed sądem. Został oskarżony o zabicie trzech kobiet i podejrzany o zabójstwo czwartej. Prokurator Raymond A. Tierney opisał dowody łączące go z przestępstwami, m.in. ślady DNA. Według brytyjskiego dziennika "The Independent", podejrzany szukał ostatnio w sieci "sadystycznych materiałów, pornografii dziecięcej oraz zdjęć swoich ofiar i ich krewnych". Rzekomo wydzwaniał też do rodzin zamordowanych kobiet i szydził z nich. Aby utrudnić wykrycie połączeń, korzystał z rad znalezionych w internecie. Heuermann nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Trafił do zakładu karnego hrabstwa Suffolk w Riverhead w stanie Nowy Jork.

Rex Heuermann wpisuje się w profil zabójcy. Skrupulatny, zorganizowany, "przeciętny Joe"...

Jak zauważyli dziennikarze "New York Times", nic nie dowodzi, że Heuermann rzeczywiście jest poszukiwanym mordercą. Zwrócili jednak uwagę na profil zabójcy, stworzony w kwietniu 2011 roku przez grupę ekspertów i kryminologów na zlecenie amerykańskiej gazety. Rex Heuermann idealnie się w niego wpisuje. - Kiedy usłyszałem tę wiadomość, uśmiechnąłem się sam do siebie, bo to wszystko mniej więcej zgadzało się z tym, co przewidziałem - powiedział dr Scott Bonn.

12 lat temu dr Bonn - wówczas adiunkt socjologii na Drew University w Madison - ocenił, że sprawcą jest ktoś, kto "może wejść do pokoju i wyglądać jak przeciętny Joe". Człowiek dobrze zorganizowany i ostrożny, "wystarczająco przekonujący i wystarczająco racjonalny", by przekonać swoje ofiary do tego, by spotkały się z nim na jego warunkach. - Kto jest lepiej zorganizowany, kto jest bardziej skrupulatny niż ktoś, kto studiował inżynierię i architekturę? - skomentował w rozmowie z dziennikarzami "New York Post".

Bardziej sceptycznie do profilu podchodzi James Alan Fox, profesor z Northeastern University, który zajmuje się kryminalistyką od ponad 40 lat. Jak stwierdził, szukając zabójcy, nie można bazować jedynie na nim. - Często zdarza się bowiem, że jest on nietrafiony - dodał.