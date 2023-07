Policja w czwartek 14 lipca rano przyjęła zgłoszenie dotyczące zbiorowego gwałtu w hotelu na Playa de Palma na Majorce (Hiszpania). Ofiarą okazała się 18-letnia Niemka, która spędzała wakacje ze znajomymi. Jeden z nich pełnił rolę tłumacza i pomógł dziewczynie zrelacjonować funkcjonariuszom wstrząsające wydarzenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Piekło kobiet. Przemoc seksualna to w Polsce codzienność

Hiszpania. Turyści zaatakowali 18-latkę w hotelu. Przestępstwo nagrali telefonem

Według doniesień Europa Press, Niemka podczas wypoczynku na Majorce poznała chłopaka, z którym dobrowolnie udała się do hotelu. Kiedy dotarli na miejsce, okazało się, że nie mogą wejść do pokoju, więc przenieśli się do innego obiektu. Początkowo do pokoju hotelowego weszło dwóch znajomych chłopaka, a później pojawiło się trzech kolejnych. Czterech mężczyzn zmusiło ofiarę do stosunków seksualnych, ponadto zarejestrowali przestępstwo telefonem komórkowym. Młoda kobieta schroniła się w łazience, na co jeden z uczestników zdarzenia miał zacząć uspokajać Niemkę i przyznać, że "posunęli się za daleko".

Pożar na La Palmie "wymyka się spod kontroli". Tysiące osób ewakuowanych

Według relacji portalu inspain.news, podejrzani są niemieckimi turystami w wieku od 21 do 23 lat. Portal DW.com poinformował, że niektórzy z mężczyzn znajdowali się pod wpływem alkoholu. 18-latka miała zareagować na to próbą opuszczenia pokoju, ale uniemożliwiono jej wyjście. Kobiecie udało się uciec dopiero po przestępstwie popełnionym przez mężczyzn. Policję zaalarmowała recepcja hotelowa.

Policja zatrzymała podejrzanych turystów i zabezpieczyła dowód w sprawie. Ofiara została przewieziona do szpitala

Turyści zostali zlokalizowani i aresztowani przez policję. Niemkę przewieziono do szpitala w Palmie, gdzie wdrożono protokół dla ofiar napaści na tle seksualnym. Śledztwo przejęła Jednostka ds. Rodziny i Kobiet (UFAM) Policji Krajowej, która zabezpieczyła nagranie przestępstwa, które posłuży jako materiał dowodowy w sprawie. W sobotę mężczyźni stanęli przed sądem, który odrzucił wniosek o kaucję i zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Podejrzanym grozi do 15 lat pozbawienia wolności.