Rosja wysyła na front czołgi starsze od Putina. Zaczęło się wielkie czyszczenie magazynów

W Rosji produkuje się około 200-300 czołgów rocznie. Dmitrij Miedwiediew ogłosił, że liczba niebawem wzrośnie do półtora tysiąca. Jednocześnie Władimir Putin nieco bardziej sceptycznie mówił o perspektywie kilku lat. Tymczasem dowództwo zasila swoje oddziały zapasami z radzieckich magazynów.

"Propagandyści chwalą się, że rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy został znacznie zmodernizowany w ciągu ostatniego roku" - podała 16 lipca agencja Unian. Tymczasem Kreml wysyła na front czołgi, które są starsze od Putina i "pamiętają czasy Leonida Breżniewa" (sekretarza generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego w latach 1964-1982).

"Rosyjska armia była uważana za posiadającą największą liczbę czołgów na świecie przed rozpoczęciem pełnowymiarowej wojny na Ukrainie. Jej flota składała się z 12 556 jednostek - to więcej niż Korea Północna i Stany Zjednoczone razem wzięte" - podkreśliła ukraińska agencja Unian.

Warto podkreślić, że wskutek sankcji Rosjanie zastępują w nowych/remontowanych czołgach czujniki i elektronikę gorszej jakości substytutami - a to, co mogą produkować, jest ułamkiem tego, co tracą.

Rosja czyści magazyny. Części pojazdów odpadają nawet bez ostrzału

W związku z tym Rosja opróżnia stare magazyny. Czołgi trafiają na front bez przygotowania i modernizacji. - Takie pojazdy z reguły "odpadają" w ciągu trzech tygodni eksploatacji nawet bez ostrzału - powiedział ekspert wojskowy, Nikołaj Sałamacha.

Jak podała agencja Unian, powołując się na analityków z Conflict Intelligence Team, magazyny bazy rezerwowej na Dalekim Wschodzie zaczęły opuszczać czołgi T-54 (ich produkcję rozpoczęto w 1945 roku, a zakończono - blisko 60 lat temu). "Nowe czołgi, z których dumni są rosyjscy propagandyści, istnieją tylko w kilku egzemplarzach na wystawy i parady" - podkreślają ukraińskie media.