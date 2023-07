Zobacz wideo Co w przypadku nuklearnego ataku Rosji? Duda: Państwa NATO stosownie odpowiedzą

W Mariupolu i jego okolicy, na południowym wschodzie Ukrainy, Rosjanie szukają grupy dezerterów Kilkanaście uzbrojonych osób uciekło poprzedniej nocy ze wsi Nowa Jałta - informuje agencja Ukrinform.

Kolejni dezerterzy w obwodzie Mariupola. W nocy kilkunastu najeźdźców uciekło z bronią ze wsi Nowa Jałta. Nie chcą iść na front, chcą wrócić do domu

- napisał na Telegramie Petro Andriuszczenko, doradca lojalnego wobec władz w Kijowie mera Mariupola. Poinformował również, że rosyjskie wojsko poderwało kilka śmigłowców, by odnaleźć uciekinierów.

Wojna w Ukrainie. Postęp o ponad kilometr w kontrofensywie w kierunku Berdiańska

Siły obronne Ukrainy poczyniły postęp o ponad kilometr w kontrofensywie w kierunku Berdiańska nad Morzem Azowskim - poinformował rzecznik sił obrony na kierunku południowym Walerij Szerszeń. W nagraniu wideo przekazał, że trwają tam teraz trudne starcia i manewry. "Oddziały szturmowe okopują się na osiągniętych pozycjach, przeprowadzają rozpoznanie terenu z powietrza, oczyszczają teren z min i zadają przeciwnikowi obrażenia" - powiedział Walerij Szerszeń.

Z kolei ukraińska wiceministerka obrony Ukrainy poinformowała w niedzielę, że "sytuacja na froncie wschodnim w Ukrainie uległa pogorszeniu". "Przez dwa dni z rzędu wróg aktywnie atakuje w sektorze Kupiańska w obwodzie charkowskim. Jesteśmy w defensywie" - powiedziała Hanna Malar, dodając, że "trwają zacięte walki, a pozycje zmieniają się kilka razy dziennie". Wiceszefowa MON podkreśliła, że wojska ukraińskie zrobiły postęp w rejonie Bachmutu. Jak mówiła, stopniowo posuwają się one w kierunku miasta zajętego przez Rosjan w maju po najdłuższej i najcięższej bitwie. "Na południowej flance wokół Bachmutu trwa codziennie natarcie. Na północnej flance staramy się utrzymać zajęte pozycje, wróg atakuje. W samym Bachmucie strzelamy do wroga, a wróg strzela do nas" - przekazała na Telegramie. Równocześnie dodała, że Rosjanie kontynuują ofensywę w Awdijiwce i Marjince, choć linia frontu się tam nie zmienia.

