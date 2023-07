Hiszpania. Pożar na La Palmie "wymyka się spod kontroli". Ewakuowano ponad cztery tysiące osób

Pożar w północno-zachodniej części La Palmy wybuchł w nocy z piątku na sobotę. Straż pożarna i stu żołnierzy biorących udział w akcji gaśniczej nie opanowało ognia, który w niedzielę rozprzestrzenił się i objął kolejnych 175 hektarów. Łącznie obejmuje już prawie 4700 hektarów - informuje "The Guardian". Portal cytuje prezydenta Wysp Kanaryjskich. - Ogień postępował bardzo szybko. Powodem są wiatr, warunki klimatyczne, a także fala upałów, którą przeżywamy - mówił Fernando Clavijo. Jak dodał, pożar "nadal wymyka się spod kontroli". Z zagrożonych terenów hiszpańskiej wyspy ewakuowano cztery tysiące osób.

Hiszpania. Cztery tysiące osób ewakuowanych z powodu pożarów na wyspie La Palma

Brytyjski portal informuje także o tym, że w niedzielę rząd regionalny Wysp Kanaryjskich wprowadził na sąsiednich wyspach: Teneryfie i Gran Canarii alarm przed pożarami lasów. Władze przyznały, że podczas ewakuacji ludzi na La Palmie spotkały się z oporem tych, którzy nie chcieli opuścić swoich domostw i zostawić dobytku. Do tej pory zniszczonych zostało 12 domów mieszkalnych.

Reuters przypomina, że niecałe dwa lata temu La Palma zmagała się ze skutkami erupcji wulkanu Cumbre Vieja, która trwała od września do grudnia. Wówczas zniszczeniu uległy ponad dwa tysiące budynków, a wiele tysięcy ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów.

Charon w Europie. Ekstremalne temperatury i zagrożenie pożarami

W nadchodzącym tygodniu w Hiszpanii, Grecji i we Włoszech, gdzie od kilku dni temperatura jest bardzo wysoka, nadal będzie gorąco. Włoskie ministerstwo zdrowia wydało przed weekendem czerwony alert dla 16 miast, w tym dla Rzymu, Bolonii i Florencji. Na Półwyspie Apenińskim termometry pokażą ponad 40 st. C; do nawet 48 st. C na Sardynii. To właśnie ta wyspa znajdzie się w epicentrum przyszłotygodniowej fali upałów, którą synoptycy nazwali Charon. - W Rzymie zawsze jest gorąco, ale tym razem gorąco jest stale i to o wiele dłużej niż zwykle - powiedziała jedna z mieszkanek Wiecznego Miasta. W kolejnych dniach w wielu miejscach mogą pojawić się nowe rekordy temperatur. Ekstremalne upały pośrednio spowodowały śmierć jednej osoby we Włoszech - w mieście Lodi pod Mediolanem 44-letni robotnik, który nakładał oznakowanie drogowe, zmarł z powodu udaru cieplnego.

Rekord temperatury w Europie to 48,8 st. C. Został zarejestrowany w sierpniu 2021 roku w pobliżu miasta Syrakuzy na Sycylii. Według ekspertów podczas rekordowo upalnego lata w Europie w zeszłym roku zmarło ponad 61 tysięcy osób. Z badań wynika, że w procesie zmian klimatu Europa nagrzewa się średnio dwa razy szybciej niż inne regiony świata.

IMGW ostrzega przed upałami i burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w niedzielę w wielu regionach Polski należy spodziewać się bardzo wysokiej temperatury. Zwłaszcza na wschodzie i południu kraju będzie dochodziła do 34-35 stopni Celsjusza. IMGW wystawił też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Między 14:00 a 21:00 burz można się spodziewać w pasie od Mazur i Podlasia, przez Mazowsze, ziemię łódzką, kielecczyznę, po Śląsk i Małopolskę. Spodziewane są porywy wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwe są też duże opady deszczu. W nocy też będzie ciepło - prognozowana temperatura będzie wynosiła od 15 do 20 stopni Celsjusza. W poniedziałek - od 27 do 33 stopni Celsjusza, a na przeważającym obszarze kraju będzie nadal obowiązywało ostrzeżenie przed upałami.

Upały w Polsce. W niedzielę nadejdzie nowe zagrożenie. IMGW wydał alerty

