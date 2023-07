Rzym. 17-latka ze Szwajcarii przyłapana przy murze Koloseum. "Pierwszy raz nagrałem taki akt"

17-letniej turystce ze Szwajcarii grozi kara od dwóch do pięciu lat więzienia oraz grzywna w wysokości 15 tysięcy euro, przekazuje włoska agencja informacyjna ANSA. Wszystko za sprawą aktu wandalizmu, którego dopuściła się w jednej z największych atrakcji Rzymu. Nastolatka, podczas wycieczki do Koloseum, którą odbywała w trakcie wakacji z rodzicami, postanowiła wyryć napis na murze zabytkowej budowli. Gdy to robiła, została jednak zauważona i nagrana. Film zaś trafił do sieci.

Rzym. 17-latka przyłapana na niszczeniu muru Koloseum. Rodzice: To tylko dziecko

Przestępczy proceder zauważył i nagrał włoski przewodnik turystyczny David Battaglino. Jak przekazuje ANSA, mężczyzna zaalarmował nadzór parku archeologicznego w Koloseum. Następnie na miejsce wezwano karabinierów. W efekcie nastolatka trafiła na nieplanowaną wycieczkę na komendę policji na Piazza Venezia.

Battaglino w rozmowie z "La Repubblica" opowiadał, że obecni na miejscu ludzie krzyczeli na dziewczynę. Według jego relacji kiedy zdała sobie sprawę, że ich rozzłościła, wzruszyła ramionami i odeszła. Jak dodał, od razu zwrócił uwagę rodzicom nastolatki, że to, co zrobiła, jest przestępstwem. Ci mieli mu jednak tłumaczyć, że "to tylko dziecko".

"Pierwszy raz nagrałem taki akt wandalizmu w Koloseum, ale w ciągu sześciu lat widziałem ich dziesiątki. Niektórzy nawet wyrywali fragmenty ścian. Raz nawet na mnie splunięto, bo zbeształem chłopca" - komentuje przewodnik.

Koloseum nie ma szczęścia do turystów. W czerwcu również nagrano wandala

Jak przypomina ANSA, niedawno opinię publiczną we Włoszech i na świecie zbulwersował podobny przypadek. Pod koniec czerwca turysta, który przyjechał z Wielkiej Brytanii, za pomocą klucza wyrył na ścianie Koloseum napis "Ivan+Haley 23". Proces podpisywania zabytku został uwieczniony na nagraniu najprawdopodobniej przez przypadkowego przechodnia. Film następnie trafił do Internetu.

Początkowo służby opisywały wandala jako "niezidentyfikowanego sprawcę". Jednak dzięki pomocy internautów szybko udało się go odszukać. To mężczyzna mieszkający w Wielkiej Brytanii - Ivan Danailow Dymitrow. Niesforny turysta zwrócił się już drogą listowną do burmistrza Rzymu i rzymskiej prokuratury. W liście zapewnia, że uznaje "powagę popełnionego czynu". Więcej na ten temat w poniższym artykule:

