Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowała o aresztowaniu siedmiu osób pod zarzutem przygotowania zamachu na prezenterkę telewizyjną Ksenię Sobczak i "żelazną lalkę Putina", propagandystkę Maragaritę Simonian. Nakaz aresztowania został wydany w sobotę 14 lipca wieczorem przez moskiewski Sąd Rejonowy Basmanny - podało Radio Swoboda.

REKLAMA

Zobacz wideo Andrzej Zaucha komentuje protest rosyjskiej dziennikarki

FSB: Niedoszli "zabójcy" propagandystek wykazali "nienawiść narodową"

Według komunikatu FSB w Moskwie i obwodzie riazańskim zatrzymano członków neonazistowskiej grupy Paragraf-88 oraz internetowego "neonazistowskiego" stowarzyszenia NS/WP, którzy "prowadzili działania wywiadowcze pod adresami zamieszkania i pracy" obu prezenterek. FSB twierdzi, że za każde z zabójstw "strona ukraińska obiecała zapłacić półtora miliona rubli". Zdaniem sądu aresztowani wykazali "nienawiść narodową". Nie podano, jaka grozi im kara.

Wśród aresztowanych jest grupa nastolatków "urodzonych w 2005 i 2006 roku oraz 18-letni Michaił Bałaszow (szef i założyciel Paragrafu-88) i 22-letni Jegor Sawieliew". Oskarżeni pozostaną w areszcie do 14 września.

Kremlowska agencja TASS przekazała, że w miejscu zatrzymania "skonfiskowano karabin szturmowy Kałasznikow i 90 nabojów, a oprócz tego noże, kastety, gumowe pałki, kajdanki, szewrony i flagi z nazistowskimi symbolami, nazistowską literaturę" oraz "sprzęt łączności i komputery z informacjami potwierdzającymi przestępcze zamiary".

Zmarła córka rosyjskiego gubernatora. Dała się oszukać na 16 mln rubli

Przedstawiciel NS/WP: Zeznania wymuszono torturami

FSB opublikowała nagranie z przesłuchania mężczyzny, który przedstawia się jako 18-letni Michaił Bałaszow. Mówi na filmie, że stworzył "grupę neonazistowską" i zwerbował do niej swoich nieletnich kolegów. Następnie - według słów Bałaszowa - "skontaktowali się z nimi przedstawiciele Ukraińskich Służb Bezpieczeństwa i zaproponowali, że zlecą im zabicie Simonian i Sobczak".

Jeden z przedstawicieli NS/WP powiedział dziennikarzom niezależnego portalu The Insider, że na dzień przed zatrzymaniem oskarżeni byli torturowani i zmuszani do zapamiętania, jak mają "zeznawać". Według rozmówcy osoby te miały być rażone elektrowstrząsami i podduszane. Informator dodał, że niektórzy zatrzymani mają znajomych w Ukrainie, ale sami nigdy tam nawet nie byli. Oskarżenia o przygotowanie zamachu nazwał "bzdurą czekistów".

"Żelazna lalka Putina" kpi z zatrzymanych: Mój ojciec zrobiłby z nich mężczyzn

Margarita Simonian napisała na Telegramie, że oskarżeni rzekomo śledzili ją i znali wszystkie jej adresy. "Dajcie ich mojemu ojcu na reedukację. On zrobi z nich prawdziwych mężczyzn" - zaproponowała kremlowska propagandystka. "Każdy terror jest złem, bez żadnych 'ale'" - to z kolei komentarz Kseni Sobczak.

Media podają, gdzie przebywa Isinbajewa, "caryca tyczki" bliska Putinowi

Doradca z kancelarii Zełenskiego: Simonian i Sobczak nie są nam potrzebne

Mychajło Podolak, doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy powiedział, że Simonian i Sobczak "nie mają realnego wpływu na cokolwiek". - Absolutnie nie są nam potrzebne. To oczywista sprawa. One absolutnie na nic nie wpływają. Nie odgrywają żadnej znaczącej roli w tym, co się dzieje - zarówno w ramach wojny, jak i w ramach utraty pozycji Rosji na arenie międzynarodowej - powiedział Podolak, cytowany przez agencję UNIAN.