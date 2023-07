Do udanej próby zamachu na dziennikarza Nelsona Matusa doszło w sobotę (15 lipca) na jednym z parkingów w meksykańskim mieście Acapulco. Około godziny 15 do samochodu należącego do dyrektora portalu informacyjnego Lo Real de Guerrero podeszła uzbrojona grupa ludzi. Nieznani sprawcy otworzyli ogień do dziennikarza, a następnie oddalili się z miejsca zdarzenia.

Meksyk. Nelson Matus zastrzelony przez nieznanych sprawców

Reanimacji zaatakowanego mężczyzny podjęły się pododdziały Wojsk Lądowych i Gwardii Narodowej, które przekazały rannego w ręce ratowników medycznych. Niestety odniesione przez niego liczne obrażenia ciała oraz głowy okazały się bardzo poważne. W konsekwencji mężczyzna zmarł pomimo otrzymanej pomocy.

Fala morderstw dziennikarzy w Meksyku. Licznik ofiar znów idzie w górę

To już trzeci zamach na życie Matusa. Wcześniej dziennikarz został dwukrotnie zaatakowany w 2017 i 2019 roku. Z każdej z poprzednich sytuacji wyszedł niemal bez szwanku. Mężczyzna stał się celem z powodu charakteru swojej działalności w mediach. W Meksyku prowadzenie dochodzeń w sprawie karteli narkotykowych, korupcji i szeroko pojętej działalności przestępczej wiąże się z ogromnym ryzykiem. Kraj ten przoduje w rankingach najniebezpieczniejszych krajów dla dziennikarzy.

Tylko w bieżącym roku w Meksyku zamordowanych zostało pięciu dziennikarzy. W ubiegłym roku odnotowano rekordową liczbę tego typu zabójstw - ofiarą świata przestępczego padło trzynaście osób związanych z mediami. Matus został zamordowany ledwie tydzień po odnalezieniu ciała zaginionego dziennikarza pracującego dla meksykańskiej gazety La Jornada. Luis Martin Sanchez został znaleziony martwy w stanie Nayarit.