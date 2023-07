Brytyjski polityk, który odgrywa kluczową rolę w pomocy dla Ukrainy, rozważa odejście z rządu

Zobacz wideo Dorian opuszcza rodzinne Śliwice. "Boję się, że nasze drogi się rozejdą" ["Jesteśmy rodziną" - odc. 5. "Dorian"]

Ben Wallace pełni funkcję ministra obrony Wielkiej Brytanii od 2019 roku. Wcześniejsze cztery lata także spędził w rządzie, na innych stanowiskach - przypomina "The Times". Brytyjski dziennik poinformował, że polityk "rozważa odejście z rządu jesienią". Powołuje się przy tym na informatorów, którzy zapewniają, iż ewentualna rezygnacja Wallace'a nie ma związku ani z premierem Rishim Sunakiem, ani sytuacją w Partii Konserwatywnej, która traci ostatnio w sondażach. Rozmówcy "The Times" zakładają, że "jeśli Wallace złożyłby rezygnację z roli ministra, zapewne złożyłby też mandat poselski i w ogóle odszedłby z polityki".

Brytyjski minister obrony rozważa rezygnację. Od początku wojny wspiera Kijów

Od wybuchu wojny w Ukrainie, szef brytyjskiego resortu obrony był aktywnie zaangażowany w pomoc dla Kijowa oraz przekonywał sojuszników, by dostarczali broń. To zaangażowanie przysporzyło mu poparcia w ojczyźnie - stał się najlepiej ocenianym członkiem rządu, a wszystkie sondaże wskazywały, że gdyby po rezygnacji Borisa Johnsona chciał się ubiegać o przywództwo w Partii Konserwatywnej, wygrałby i zostałby premierem - wskazuje "The Times". Wallace jednak bardziej był zainteresowany stanowiskiem sekretarza generalnego NATO. Ale mimo intensywnego lobbingu na jego rzecz, premierowi Sunakowi nie udało się przekonać części sojuszników, w tym zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, do poparcia Wallace'a. Dziennik sugeruje, że to może mieć wpływ na wątpliwości Wallace'a. Świadczyć też ma o tym ostatnia wypowiedź ministra obrony, który napomniał Ukrainę, że "kraje, które przekazują jej broń, oddają ją ze swoich własnych zasobów, zatem byłoby dobrze, gdyby słyszały nieco więcej wdzięczności, a nie tylko kolejne prośby". - Nie jesteśmy Amazonem - stwierdził w środę podczas szczytu NATO w Wilnie na konferencji prasowej. Jego słowa cytuje m.in. przez Reuters.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w czwartek, że kolejne sześć państw udzieliło Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych ukraiński przywódca wskazał, że dotychczas jego kraj uzyskał takie gwarancje w sumie od 13 krajów. "Zaledwie dzień po szczycie NATO w Wilnie sześć krajów dołączyło do państw G7 - siedmiu największych demokracji świata - z którymi wczoraj uzgodniliśmy gwarancje bezpieczeństwa. To Czechy, Dania, Holandia, Norwegia, Hiszpania i Szwecja" - wskazał Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca podziękował wszystkim krajom wspierającym Ukrainę i wyraził nadzieję, że ich liczba jeszcze wzrośnie.

W środę, przy okazji drugiego dnia szczytu w Wilnie, Ukraina otrzymała gwarancje bezpieczeństwa od krajów grupy G7, w tym od prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. W skład grupy oprócz USA wchodzą także Kanada, Japonia, Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Włochy. We wspólnej deklaracji kraje G7 zobowiązały się do udzielenia długoterminowego wsparcia militarnego Ukrainie, a także gwarancji bezpieczeństwa w celu obrony przed rosyjską inwazją. Jak podkreślił prezydent Wołodymyr Zełenski, jest to etap na drodze Ukrainy do NATO.

