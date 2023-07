Zobacz wideo Czemu Polska nie ma swojego ambasadora w Izraelu? Szrot: Myślę, że to jest stan chwilowy

O badaniach, które przechodzi premier Izraela, informuje Reuters. Zgodnie z relacją agencji 73-letni Benjamin Netanjahu "poczuł się źle". Był w pełni przytomny w drodze do Centrum Medycznego Sheba w Tel Hashomer, pod Tel Awiwem i samodzielnie wszedł na izbę przyjęć - podaje agencja, powołując się na izraelską telewizję Kanał 12 i otoczenie premiera. Osobisty lekarz szefa izraelskiego rządu Tzvi Berkovitz powiedział, że stan premiera jest "dobry i stabilny". Dodał, że skarżył się na bóle w klatce piersiowej i poprosił o odwiezienie go do szpitala na badania. Sky News z kolei wskazuje, że Netanjahu zgłosił złe samopoczucie w czasie pobytu w swoim domu w Cezarei, gdzie spędzał weekend. To właśnie stamtąd został zabrany do szpitala.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu trafił do szpitala

Reuters przypomina, że Benjamin Netanjahu chorował na początku października i był krótko hospitalizowany w Centrum Medycznym Shaare Zedek w Jerozolimie, po tym jak cierpiał z powodu bólu w klatce piersiowej. Polityk został wypisany po tym, jak wyniki badań wróciły do normy.

