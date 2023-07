Łukaszenkę poczęstowali polskim daniem. "Nie wszystko jest u nich złe" [WIDEO]

Alaksandr Łukaszenka udał się z wizytą na teren kombinatu rolnego "Jubilejnyj" w obwodzie witebskim. Na miejscu przywódca Białorusi został poczęstowany kilkoma daniami. Wśród nich niespodziewanie znalazła się także potrawa przyrządzona według polskiego przepisu.

Białoruś. Łukaszenkę poczęstowali flakami z Polski. "Ty nie lubisz Polaków, ale mimo to - zuchy"

Nagranie opublikował w mediach społecznościowych Biełsat. Na stole z poczęstunkiem przygotowano między innymi salceson. - A ja jeszcze bardzo lubię flaki - wspominał jeden z obecnych na miejscu mężczyzn. - Gdzie są flaki? Dawajcie salceson i flaki. Szybciej! Oni uważają, że jest to produkt luksusowy - poganiał.

Łukaszenka najpierw posmakował salcesonu, a po chwili otrzymał kolejny talerz. - Co to jest? - upewniał się. - To są pokrojone żołądki, wołowe żołądki. Flaczki, jak się to mówi - usłyszał. - Pan wie, to jest przepis... zobaczyliśmy go... jest zarąbisty - przyznali mężczyźni, zwracając się do przywódcy Białorusi. - Polski, tradycyjny - wtrącił się inny z mężczyzn. - O, Polacy wymyślili! Nie wszystko u nich jest złe! - stwierdził Łukaszenka i dodał: - Ty nie lubisz Polaków, ale mimo to - zuchy.

Łukaszenka w ostatnim czasie coraz częściej atakuje Polskę. Niedawno białoruski dyktator stwierdził, że Ukrainie miałoby rzekomo grozić niebezpieczeństwo ze strony naszego kraju. "Białoruski dyktator kolejny raz atakuje RP, wykorzystując kłamstwa dotyczące rzekomych planów ataku Polski na zachodnią Ukrainę. Jego ostatnia wypowiedź to budowa kolejnej warstwy działań informacyjnych przeciwko RP" - skomentował sprawę Stanisław Żaryn.

Białoruskie Centrum Obrony Praw Człowieka poinformowało natomiast w piątek, że 54-letni obywatel Polski został skazany przez sąd w Mińsku za "obrażanie Alaksandra Łukaszenki i reprezentantów władzy". Mężczyzna pracował do tej pory w białoruskiej firmie zajmującej się produkcją wyrobów cukierniczych.