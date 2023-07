Hiszpania. Zostawiła dziecko w samochodzie i poszła do pracy. Dwulatek zmarł z przegrzania

W miejscowości O Porrino na północy Hiszpani dwuletni chłopiec został na sześć godzin zamknięty w nagrzanym samochodzie. W pojeździe pozostawiła go matka, która miała zawieźć dwulatka do żłobka. Zamiast tego zapomniała o nim i poszła do pracy.

3 1997, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons Otwórz galerię Na Gazeta.pl