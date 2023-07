Gen. Załużny o odzyskaniu Krymu: Jak będą środki, nikt mnie nie powstrzyma

Gen. Wałerij Załużny stwierdził w rozmowie z "The Washington Post", że używa broni wyprodukowanej w Ukrainie do przeprowadzania ataków za granicą. - Aby ocalić swój lud, dlaczego muszę prosić kogoś o pozwolenie, co robić na terytorium wroga? - powiedział. - Z jakiegoś powodu muszę uważać, że nie wolno mi tam nic robić. Dlaczego? Bo Putin… użyje broni nuklearnej? Umierających dzieci to nie obchodzi - dodał.

- To jest nasz problem i do nas należy decyzja, jak zabić tego wroga. Możliwe i konieczne jest zabijanie na jego terytorium podczas wojny. Jeśli nasi partnerzy boją się użyć swojej broni, będziemy zabijać naszą własną. Ale tylko tyle, ile jest konieczne - powiedział dziennikowi. Załużny chce też odzyskać zaanektowany nielegalnie przez Rosję Krym. - Jak tylko będę miał środki, coś zrobię. Mam to gdzieś, nikt mnie nie powstrzyma - zaznaczył naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Atak dronów Shahed

Rosjanie w nocy z czwartku na piątek atakowali ukraińskie miasta 17 dronami Shahed. Główne uderzenie skierowali na obwód dniepropietrowski. Część obiektów cywilnych została zniszczona. Zdecydowaną większość wypuszczonych przez Rosjan maszyn udało się strącić ukraińskiej obronie przeciwlotniczej - przekazał rzecznik ukraińskich Sił Powietrznych płk. Jurij Ihnat. Jak dodał, w niszczenie wrogich obiektów zaangażowane były przeciwlotnicze wojska rakietowe, ale też lotnictwo i mobilne grupy strzeleckie. Strącono 16 z 17 dronów. Mimo obrony, jeden dron i odłamki innych spadły na obiekty cywilne, m.in. przedsiębiorstwo komunalne w Krzywym Rogu. Jedna osoba została ranna. Rosjanie używają dronów Shahed od jesieni zeszłego roku. Wypuścili ich na terytorium Ukrainy około 1600. Rosjanom drony kamikadze Shahed 136 sprzedaje Iran.