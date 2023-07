Z komunikatu Centrum Obrony Praw Człowieka Wiosna wynika, że 54-letni Robert T. został skazany na trzy lata pozbawienia wolności. Mężczyzna był oskarżony o znieważenie samozwańczego prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenki oraz funkcjonariuszy państwowych. Jego sprawę rozpatrywał sąd w Mińsku. Według białoruskiej organizacji Polak został przeniesiony do kolonii w Nowopołocku w obwodzie witebskim. Mężczyzna pracował do tej pory w białoruskiej firmie zajmującej się produkcją wyrobów cukierniczych.

Sprawa Andrzeja Poczobuta

W drugiej połowie czerwca do kolonii karnej w Nowopołocku został przeniesiony także Andrzej Poczobut, białoruski opozycjonista i działacz Związku Polaków na Białorusi. W lutym Poczobut został skazany na osiem lat pozbawienia wolności za rzekome "działania na szkodę bezpieczeństwa Republiki Białoruś" oraz "podsycanie nienawiści społecznej". Prawdziwą przyczyną represji wobec Polaka była jego działalność społeczna. W maju Sąd Najwyższy Białorusi rozpatrzył skargę apelacyjną Andrzeja Poczobuta i pozostawił wyrok bez zmian.

Andrzej Duda o sytuacji w Białorusi

Prezydent Andrzej Duda przekazał w środę w TVP Info, że kwestia zagrożeń ze strony Białorusi była podnoszona przez niego na każdym spotkaniu, które odbył podczas szczytu NATO w Wilnie. Chodzi tu o pojawienie się u naszego wschodniego sąsiada członków Grupy Wagnera i rozmieszczenie na Białorusi rosyjskiej broni jądrowej. Andrzej Duda przypomniał, że jeszcze przed szczytem NATO wraz z prezydentami Litwy i Łotwy wystosował list do sojuszników w sprawie przyjrzenia się sytuacji w Białorusi. Zwrócił uwagę, że w komunikacie końcowym Sojusz wymienia to państwo aż pięciokrotnie.

- Sojusz dostrzega niebezpieczeństwo związane z faktyczną aneksją Białorusi w sensie militarnym przez Rosję. Skoro stacjonuje tam rosyjska grupa Wagnera, skoro jest tam rosyjska broń nuklearna, to dochodzi do faktycznej aneksji w sensie militarnym - powiedział prezydent. Andrzej Duda mówił wcześniej, że w Wilnie po raz pierwszy od zakończenia zimnej wojny NATO przyjęło plan, który zakłada obronę natychmiastową państw członkowskich. Jak dodał, chodzi o to, aby nie dopuścić do okupacji zaatakowanego kraju i masowych morderstw ludności cywilnej, tak jak miało to miejsce w ukraińskiej Buczy.