Hiszpania. Na plaży znaleziono ciało dziecka bez głowy. Są pierwsze ustalenia policji

Zwłoki dziecka znaleziono we wtorek rano nieopodal falochronu na plaży w miejscowości Roda de Bera w północno-wschodniej Hiszpanii. Natrafił na nie pracownik ekipy sprzątającej. Jak podają hiszpańskie media m.in. "Diario de Sevilla" oraz "El Independiente", są już pierwsze, oficjalne ustalenia w tej sprawie.

Ciało dziecka bez głowy w Hiszpanii. Śledczy mają pierwsze tropy

Początkowo podawano, że był to chłopiec w wieku 2-3 lat. Po pierwszy badaniach wiadomo już, że była to dziewczynka i nie mogła mieć więcej niż sześć miesięcy. Ciało było pozbawione głowy oraz górnej części tułowia, a w wodzie miało przebywać od piętnastu dni do dwóch miesięcy. W związku z tym śledczy nie zdołali ustalić, czy było to zabójstwo, czy nieszczęśliwy wypadek.

Analizy DNA mają pomóc w ustaleniu pochodzenia etnicznego zmarłej dziewczynki. Sprawdzane są też prądy morskie z ostatnich miesięcy, by odpowiedzieć na pytanie, w którym miejscu dziecko wpadło do morza, dzięki czemu będzie można przejrzeć wraki w tych rejonach. Burmistrz Roda de Bera wskazał już wcześniej, że jedną z możliwości jest to, że dziecko na łódź zabrali ze sobą migranci, którzy próbowali przepłynąć Morze Śródziemne. Jak dodał, na taką wersję wskazywać może ubiór chłopca: ciepła bluza i długie spodnie, a więc coś, czego raczej nie założyłby na plażę o tej porze roku. Co więcej, według źródeł policyjnych w regionie nie ma doniesień o zaginięciach nieletnich w wieku zmarłego.

Jak informowały lokalne media, w tym dziennik "El Pais", zwłoki były "pozbawione głowy i w stanie zaawansowanego rozkładu". Plażowicze, którzy rozmawiali z dziennikarzami, twierdzą, że widzieli ciało już w poniedziałek, ale nie reagowali, bo sądzili, że "to tylko lalka.

Tydzień temu w regionie znaleziono zwłoki kobiety. Policja nie wyklucza powiązań

Policja porówna próbki DNA z materiałem genetycznym z ciała kobiety, którą odnaleziono przed tygodniem na plaży w pobliskim mieście Tarragona. Funkcjonariusz Pere Virgili przewiduje, że oba odkrycia mają ze sobą niewiele wspólnego, ale policja nie wyklucza żadnego scenariusza.

Z ustaleń pozarządowej organizacji Caminando Fronteras wynika, że w pierwszej połowie 2023 roku podczas próby przedostania się do Hiszpanii drogą morską zginęło 951 migrantów, w tym 49 dzieci.