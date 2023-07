Rosjanie na froncie coraz śmielsi. Może to błąd, na który czekają Ukraińcy

Obie strony wydają się być niezmiennie skupione na wyniszczaniu przeciwnika i czekaniu na dogodną okazję do poważniejszych, ale też bardziej ryzykownych operacji. Co nowe, to ciągłe zwiększanie rosyjskiej presji na wschodnim odcinku frontu w rejonie miast Kupiańsk-Swatowe-Kreminna. W tym rejonie ma być przynajmniej część ich najważniejszego strategicznego odwodu, 1. Gwardyjskiej Armii Pancernej.

Kiedy skończy się ta wojna? Perspektywa nie jest optymistyczna

Północ i Bachmut

W ciągu ostatniego tygodnia najsilniejsze ataki Rosjan miały mieć miejsce na osi Kreminna-Łymań. Od wielu miesięcy linia frontu stała tam na polach pomiędzy lasami otaczającymi Kreminną, a małymi wsiami Jampoliwka i Torśkie położonymi nad rzeką Żerebiec. Aktualnie po serii kilku silnych ataków Rosjanie mieli posunąć się naprzód o kilka kilometrów. Według części źródeł dotarli nawet do pierwszych zabudowań wsi Torśkie, ale brak na to dowodu zdjęciowego (jedno nagranie opublikowane przez ukraińską 22 Brygadę mające przedstawiać ostrzał Rosjan w Torśkie zostało usunięte z tłumaczeniem, że chodziło o rosyjski ostrzał ukraińskich pozycji w Torśkie). W tej okolicy broniła się głównie słabo uzbrojona ukraińska obrona terytorialna wspierana przez pododdziały regularnego wojska. Starcia mają być zażarte, a pojedyncze linie okopów mają czasem przechodzić kilka razy z rąk do rąk.

Sytuacja w rejonie Kreminnej. Wystający na zachód czerwony obszar to opisany obszar rosyjskich ataków Fot. DeepStateUA

Rosjanie próbują też szczęścia dalej na północ w rejonie wsi Nowowodziane i Nowoseliwskie. Odnotowali drobne sukcesy, ale na razie nic istotnego. Presja ma być jednak na tyle duża, że pojawiły się twierdzenia, iż zrotowano na tyły wyczerpaną walkami ukraińską 92 Brygadę i zastąpiono świeżymi oddziałami, których ma być kierowanych w ten rejon coraz więcej. Sytuacja jest więc taka, że z obu stron nadchodzą twierdzenia o zwiększaniu sił na wschodnim odcinku frontu i zwiększaniu się intensywności walk. Nie sposób na razie powiedzieć, czy to gra obu stron, czy rzeczywiście Rosjanie mają zamiar zrobić na tym odcinku coś większego i trwają przygotowania. Ewentualnie, pozorując je, mogą chcieć przyciągnąć uwagę Ukraińców i związać część ich rezerw, aby nie mogły zostać użyte na Zaporożu czy w rejonie Bachmutu.

Zniszczenie ex-słoweńskiego czołgu M-55S w służbie ukraińskiej w rejonie Kreminnej. Skutek użycia jednej z lepszych rosyjskich broni, naprowadzanego laserowo pocisku artyleryjskiego Krasnopol

W rejonie tegoż miasta kolejny tydzień trwają intensywne walki. Ukraińcy nieustannie atakują na skrzydłach Bachmutu, starając się likwidować wysunięte pozycje Rosjan. Postępy w terenie są jednak bardzo powolne. Nie jest wykluczone, że Ukraińcom bardziej zależy na zadawaniu Rosjanom jak największych strat i zmuszaniu do przeznaczania kolejnych rezerw do obrony tego rejonu. Jakieś poważniejsze porażki w rejonie Bachmutu byłyby dla Kremla poważnym ciosem wizerunkowym, ponieważ jego zajęcie jest praktycznie jedynym namacalnym sukcesem terenowym od prawie roku wojny. Na razie tego jednak nie widać. Na południe od miasta Ukraińcy ciągle nie zdołali zdobyć Kliszczijiwki, na której granicach zażarte walki toczą się już trzeci tydzień. Podobnie na północy w rejonie drogi M03 i wsi Berchiwka. Ukraińcy jakoby dotarli do zabudowań tej ostatniej, ale Rosjanie silnie się bronią. Drobne postępy ukraińskie wojsko miało też zanotować na północ od Sołedaru, położonego obok Bachmutu. Wszystko to jednak niewielkie lokalne sukcesy odniesione w toku zażartych walk, nieprowadzących na razie do istotnych zmian sytuacji.

Rejon Bachmutu. Żółte strzałki oznaczają przybliżone kierunki ataków Ukraińców. Żółta linia przebieg frontu na początku czerwca Fot. Artur Micek/Google Maps

Centrum i południe

Na centralnym odcinku frontu Rosjanie po raz niezliczony przypuścili znaczny atak w rejonie Awdijiwki. Tym razem dość znacznymi siłami liczącymi kilkanaście pojazdów opancerzonych (czołgów i bojowych wozów piechoty), próbowali uderzenia na północ od miasta. Zostali odrzuceni przy ciężkich stratach. Podobnie atakowali też z południa, z podobnym efektem. Rosjanie robią to w tym rejonie od ponad pół roku, osiągając marginalne efekty za cenę bardzo ciężkich strat, przy czym Ukraińcy zdołali pozbawić ich istotnej części zysków, odzyskując sporo terenu na północ od donieckiego lotniska. Bezsens powtarzanych z identycznym skutkiem "mięsnych szturmów" jest wytykany od miesięcy przez rosyjskich obserwatorów wojny. Pomimo tego trwają niezależnie od tego, co się dzieje na innych odcinkach frontu. Tym kierunkiem ma zarządzać 1. Korpus Armijny Donieckiej Republiki Ludowej, więc najwyraźniej tak zwani separatyści są bardzo zdeterminowani, aby położoną w zasięgu strzału od Doniecka Awdijiwkę zdobyć. Podobne walki toczą się 28 kilometrów na południe w rejonie Marinki. Od miesięcy front praktycznie tam nie drgnął, pomimo systematycznie ponawianych rosyjskich ataków.

Drugi z opisanych powyżej rosyjskich ataków. Rejon Wodziane

Na południowym odcinku frontu Ukraińcy mozolnie ciągle starają się posuwać naprzód przez rosyjskie pola minowe i umocnienia. Efekty są jednak bardzo skromne. W pierwszym z trzech głównych kierunków działań Ukraińców, na południe od Wełykiej Nowosiłki, nie ma istotnych postępów od tygodni. Być może zbliżają się do wsi Prijutne, ale mowa o postępach liczonych w może kilku kilometrach na tydzień. Często mniej. Dalej na zachód na drugim kierunku działań Ukraińcy walczą na przedpolach wsi Robotyne, która jest elementem pierwszej z głównych rosyjskich linii obrony. Na przestrzeni kilku ostatnich tygodni udało im się do niej dotrzeć w tym rejonie na odcinku mającym niecałe 10 kilometrów szerokości. Walki są bardzo trudne dla Ukraińców. Podobnie dalej na zachód na ostatnim kierunku działań w rejonie wsi Piaticzatki, która też jest na skraju pierwszej głównej linii obrony. Ukraińcy rzeczoną wieś zajęli jeszcze w czerwcu, ale od tego czasu nie posunęli się w ogóle naprzód. Podejmowali próby ataków, ale kończyły się źle.

Na południowym odcinku frontu Ukraińcy niezmiennie mierzą się z rozległymi polami minowymi, ochranianymi przez kombinację zespołów z kierowanymi rakietami przeciwpancernymi, czołgów, artylerii i śmigłowców. Używanie pojazdów opancerzonych w takich warunkach jest niezwykle utrudnione, jeśli nie wręcz niemożliwe. Ukraińcy używają więc głównie piechoty, która przy pomocy saperów próbuje przedzierać się naprzód. Sytuacja Rosjan nie jest jednak różowa. Jak wynika ze słów samego byłego dowódcy 58. Armii broniącej się na tym obszarze, jego podwładni ponoszą ciężkie straty od ognia ukraińskiej artylerii, na którą nie ma recepty. Szwankować ma też zaopatrzenie, a wymęczone i skrwawione ponad miesiącem walk oddziały nie mogą liczyć na rotację oraz odpoczynek.

Prosta jak cep, produkowana masowo od dekad. Wybuchowa zmora Ukraińców

Wykrwawianie się bez wyraźnego finału

Choć ogólnie na całym froncie nie ma istotnych zmian w jego przebiegu, to walki są intensywne. Obie strony ponoszą istotne straty, przy czym z dostępnych nagrań wynika, że Rosjanie jednak cięższe. Dotyczy to zwłaszcza ich artylerii, która niezmiennie jest skutecznie zwalczana przez Ukraińców. Ponieważ to ona od początku była jednym z ich głównych atutów, to właśnie przyśpieszonej erozji ulega jeden z filarów rosyjskiego wojska.

Niezmienne pozostaje też to, że obie strony nie zaangażowały jeszcze do walki większości swoich głównych odwodów. Trwa więc wyścig na to, kto kogo bardziej wykrwawi i stworzy sobie dogodne warunki do jakichś bardziej zdecydowanych działań, które może przełożą się na istotne zdobycze w terenie. Na razie finału jednak nie widać i trudno wyrokować, kto zniesie lepiej miesiące upuszczania krwi. Coraz to większa aktywność Rosjan na wschodnim odcinku frontu pozwala jednak spekulować, że czują się nieco pewniej, niż na początku ukraińskich działań ofensywnych. Choć nie jest wykluczone, że to tylko blef.