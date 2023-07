14 lipca w dzielnicy mieszkalnej w Biełgorodzie w Rosji w jednym z samochodów osobowych doszło do eksplozji. Informację o zdarzeniu przekazał na Telegramie gubernator obwodu biełgorodskiego Wiaczesław Gładkow.

Rosja. Wybuch w samochodzie osobowym w Biełgorodzie

Według informacji przekazanych przez Wiaczesława Gładkowa nie ma zagrożenia dla mieszkańców dzielnicy. "Służby ratunkowe są na miejscu. Organy ścigania podejmują wszelkie działania w celu wyjaśnienia przyczyn zdarzenia" - przekazał w mediach społecznościowych Wiaczesław Gładkow. Jest trzech poszkodowanych: mężczyzna, który był w samochodzie w momencie wybuchu oraz dwie osoby postronne - matka z dzieckiem - dodał.

Wszystkie trzy osoby trafiły do szpitala z ranami nóg. "Lekarze oceniają ich stan jako średni. Teraz odbędą się spotkania ze specjalistami z Moskwy, aby wyjaśnić szczegóły zdarzenia. W razie potrzeby jesteśmy gotowi wysłać wszystkie ofiary do stołecznych placówek medycznych" - zapewnił Gładkow. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie kontynuują ataki na ukraińskie miasta

Rosjanie w nocy atakowali ukraińskie miasta 17 dronami Shahed. Główne uderzenia skierowali na obwód dniepropietrowski. Część obiektów cywilnych została zniszczona. Większość dronów została strącona przez ukraińską obronę przeciwlotniczą - wyjaśnił rzecznik ukraińskich Sił Powietrznych płk. Jurij Ihnat. Jak dodaje, w działania zaangażowane były przeciwlotnicze wojska rakietowe, ale też lotnictwo i mobilne grupy strzeleckie.

Strącono 16 z 17 dronów. Mimo obrony, jeden dron i odłamki innych spadły na obiekty cywilne - m.in. przedsiębiorstwo komunalne w Krzywym Rogu. Jedna osoba została ranna. Rosjanie używają dronów Shahed od jesieni zeszłego roku. Wypuścili około 1600 tych urządzeń na terytorium Ukrainy. Drony kamikadze Shahed 136 zostały sprzedanie Rosji przez Iran.