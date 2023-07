Nepal. Pijana małpa pogryzła dziewięcioletniego chłopca. Media: Zaatakowała w sumie 4 tys. osób

Na ulicach nepalskiej stolicy Katmandu mieszka małpa, która rzekomo zaprzyjaźniła się z miejscowymi i przesiaduje z nimi pod sklepem, pijąc alkohol. Kiedy jest pod wpływem, staje się agresywna i zaczyna atakować i gryźć dzieci. Jej ofiarą w ciągu trzech ostatnich miesięcy miało paść aż 4000 osób. Kilka dni temu zwierzę pogryzło dziewięcioletniego chłopca. Dziecko trafiło do szpitala - podał lokalny portal kathmandupost.com.

W Nepalu małpy spotkasz pod każdą świątynią. Są ich setki. Ludzie chętnie nawiązują kontakt

Jak wyjaśniono w artykule, wokół świątyń hinduistycznych i buddyjskich w Nepalu można spotkać setki małp. Zwierzęta te uznawane są za "błogosławione". Ludzie chętnie nawiązują z nimi interakcje, próbują się z nimi bawić, przynoszą też jedzenie.

Tymczasem według statystyk do pogryzień przez małpy dochodzi w Nepalu częściej niż do pogryzień przez psy. Najwięcej ataków małp notowanych jest w lipcu oraz sierpniu. Lekarze apelują o ostrożność, wskazując, że już same rany są trudne do leczenia, a jeszcze większym zagrożeniem jest ryzyko złapania chorób przenoszonych przez te zwierzęta.

"Jak dotąd nie odnotowano co prawda przypadków wścieklizny w wyniku ukąszeń małp, ale liczba różnych incydentów z ich udziałem rośnie w zastraszającym tempie" - przekazali dziennikarze kathmandupost.com. Kilka miesięcy temu magazyn "Journal of Travel Medicine" opublikował raport z gminy Shimla w Indiach, gdzie odkryto siedlisko wścieklizny właśnie u małp. Wścieklizną zaraziły się rzekomo od psów.