Putin powiedział reporterom, że "Ukraina ma prawo do zapewnienia sobie bezpieczeństwa". Jest jedno "ale"

- W sprawie członkostwa Ukrainy w NATO wielokrotnie o tym mówiliśmy: to oczywiście zagraża bezpieczeństwu Rosji. I rzeczywiście, powodem specjalnej operacji wojskowej [tak rosyjskie władze określają atak na Ukrainę - red.], jednym z powodów, jest groźba wstąpienia Ukrainy do NATO. Jestem pewien, że nie zwiększy to bezpieczeństwa samej Ukrainy, a ogólnie uczyni świat znacznie bardziej wrażliwym i doprowadzi do dodatkowych napięć na arenie międzynarodowej - mówił w czwartek w rozmowie z dziennikarzami prezydent Rosji Władimir Putin.

- Jeśli chodzi o dostawy uzbrojenia, różnej broni, to widzimy, jak wiele nadziei wiązano również z dostawami rakiet o odpowiednio dalekim zasięgu. Tak, wyrządzają szkody, ale przy użyciu tych pocisków nic krytycznego nie dzieje się w strefie działań wojennych. To samo dotyczy zagranicznych czołgów, bojowych wozów piechoty - dodał. Według Putina Rosjanie mieli zniszczyć od 4 lipca w Ukrainie 311 czołgów, z czego "co najmniej jedna trzecia jest zachodniej produkcji, w tym Leopardy".

- Mówiliśmy już wiele razy: każdy kraj ma prawo zapewnić sobie bezpieczeństwo i oczywiście ma prawo wybrać sposób osiągnięcia tego celu, który uważa za najbardziej właściwy dla siebie. Jest tylko jedno ograniczenie. Wiąże się to z tym, że osiągając bezpieczeństwo jednego państwa, nie powinno być zagrożenia dla innego państwa. Dlatego wychodzimy z założenia, że ta zasada, wielokrotnie deklarowana w różnych dokumentach międzynarodowych, będzie nadal brana pod uwagę. A Ukraina ma oczywiście prawo do zapewnienia sobie bezpieczeństwa - powiedział prezydent Rosji.

Szczyt NATO. Ukraina z uproszczonym procesem akcesyjnym

Ukraina w środę otrzymała gwarancje bezpieczeństwa od krajów grupy G7. W skład grupy wchodzą USA, Kanada, Japonia, Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Włochy. We wspólnej deklaracji kraje G7 zobowiązały się do udzielenia długoterminowego wsparcia militarnego Ukrainie, a także gwarancji bezpieczeństwa w celu obrony przed rosyjską inwazją. Jak podkreślił prezydent Wołodymyr Zełenski, jest to etap drogi Ukrainy do NATO. "Delegacja ukraińska wraca do domu z poczuciem zwycięstwa w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy, dla naszego kraju, dla naszych obywateli, dla naszych dzieci" - powiedział ukraiński przywódca.

Zełenski nie kryje żalu. "Absurd". O czym dowiedział się w drodze do Wilna?

Podczas szczytu NATO Ukraina nie otrzymała wyraźnego zaproszenia do członkostwa w Sojuszu, ale obiecano jej uproszczenie procesu akcesyjnego. Kraje NATO zgodziły się, aby w drodze Ukrainy do Sojuszu nie obowiązywał ją tzw. Plan Działań na Rzecz Członkostwa. To szereg warunków, które kraj kandydujący musi spełnić. W środę w Wilnie po raz pierwszy w historii zebrała się Rada NATO-Ukraina. - Potwierdziliśmy, że Ukraina zostanie członkiem Sojuszu i zdecydowaliśmy, by przybliżyć ją o kolejny krok. Dzisiaj spotykamy się jak równy z równym, ale czekam na dzień, kiedy spotkamy się jako członkowie NATO - mówił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.