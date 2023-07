W maju 2022 roku ukraińscy żołnierze, którzy przez blisko trzy miesiące walczyli w obronie zakładów Azowstal w Mariupolu trafili do niewoli. We wrześniu tego samego roku w wyniku wymiany jeńców z Rosją, udało się uwolnić 215 wojskowych, w tym dowódców obrony Mariupola i Azowstalu. Pięciu dowódców pułku Azow musiało jednak pozostać na terenie Turcji, gdzie w ramach umowy zawartej pomiędzy Rosją a Recepem Tayyipem Erdoganem mieli być internowani do zakończenia wojny. Sytuacja zmieniła się na początku lipca 2023 roku, kiedy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że po pobycie w Turcji wraca do kraju z pięcioma obrońcami Mariupola.

Prezydent Turcji opowiedział o dowódcach z Azowstalu

12 lipca podczas konferencji prasowej na szczycie NATO turecki prezydent skomentował sprawę pięciu ukraińskich jeńców - dowódców pułku Azow Denysa Prokopenki i Swiatosława Pałamara, dowódcy 36. brygady piechoty morskiej Serhija Wołynskiego oraz Denysa Szłeha i Ołeha Chomenki. Według Erdogana żołnierze przebywali na terytorium Turcji w wyniku dwustronnego porozumienia zawartego pomiędzy Rosją a Ukrainą. Turcja miała w tym wszystkim jedynie zapewnić jeńcom azyl. Jak poinformował prezydent, Turcja zgodziła się na powrót obrońców Azowstalu na prośbę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. - Kiedy otrzymaliśmy tę prośbę, przekazaliśmy tych dowódców - poinformował Erdogan.

Erdogan: Rosja zmieniła swoje stanowisko w sprawie ukraińskich jeńców

Zgodnie z pierwotnymi warunkami porozumienia jeńcy z Mariupola mieli pozostać na terytorium Turcji do końca wojny. Po ich uwolnieniu rosyjscy urzędnicy twierdzili, że transfer dowódców na Ukrainę naruszył tę umowę. Zdaniem Erdogana po początkowym negatywnym oświadczeniu w sprawie uwolnienia obrońców Mariupola Rosja zmieniła swoje stanowisko. - Najpierw było kilka oświadczeń z Rosji, ale potem, kiedy dowiedzieli się o pewnych okolicznościach, sytuacja weszła na pozytywny tor - powiedział Erdogan na konferencji prasowej w Wilnie. Prezydent Turcji podkreślił, że to posunięcie nie zaszkodziło jego stosunkom z Moskwą. Poinformował także, że spodziewa się omówić tę kwestię na kolejnym spotkaniu z Władimirem Putinem, do którego ma dojść już we wrześniu.