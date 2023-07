- W trakcie wojny w Ukrainie konflikt między Jewgienijem Prigożynem a Siergiejem Szojgu [szef MON Rosji - red.] doszedł do punktu, w którym Putin musiał dokonać wyboru, czy stawia na regularną armię czy grupy paramilitarne. Z punktu widzenia państwa oczywiste było, że musi wybrać to pierwsze. Prigożyn to odczytał jako wyrok śmierci. Gdy pojawiła się groźba, że Grupa Wagnera może trafić pod kontrolę Ministerstwa Obrony Narodowej w obawie przed fizyczną likwidacją, postanowił zaryzykować i postawić warunki Władimirowi Putinowi. Z jego perspektywy czerwcowy bunt był konieczny, aby zagwarantować bezpieczeństwo sobie i swoim ludziom. Dziś, już po próbie marszu na Moskwę, widzimy, że Putin działa jak w filmie o gangsterach: określa, które rejony przestępczego światka reguluje on sam, a którymi może zająć się Prigożyn - mówi w rozmowie z Gazeta.pl prof. Agnieszka Legucka, analityczka ds. Rosji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

Ekspertka zwraca uwagę, że obecnie w samej Federacji Rosyjskiej trwa niejako proces nacjonalizacji przedsięwzięć Prigożyna. - Aktywa Grupy Wagnera przejmowane są przez resort obrony, a z drugiej strony pojawiają się już kandydaci do przejęcia jego przedsięwzięć medialnych. Zakusy tutaj mają państwowa spółka Rostec i nazywany bankierem Putina biznesmen Jurij Kowalczuk - mówi prof. Agnieszka Legucka.

"Prigożyn wciąż jest ucieleśnieniem trybuna ludu"

Nasza rozmówczyni przypomina, że z punktu widzenia interesów Federacji Rosyjskiej Grupa Wagnera pełni bardzo ważną funkcję w państwach afrykańskich i na Bliskim Wschodzie. - Kreml za pośrednictwem wagnerowców umacnia swoje wpływy poza granicami państwa oraz czerpie korzyści finansowe korzyści finansowe z pól naftowych, gazowych, eksportu złota, diamentów i innych surowców. Dlatego rosyjski dyktator nadal potrzebuje Prigożyna. Nie w samej Rosji, bo tu stanowi zagrożenie dla pozycji Putina i nie w Ukrainie, gdzie wywołuje duże napięcia wśród żołnierzy regularnej armii, ale między innymi w Afryce - mówi.

- Zagraniczne aktywa Grupy Wagnera władzom na Kremlu dużo trudniej przejąć, ponieważ w takich krajach afrykańskich jak Republika Środkowej Afryki czy Mali, Prigożyn zbudował silne struktury i ma tam lojalnych najemników. Od nich płyną sygnały, że pozbycie się szefa ugrupowania nie byłoby dobrym rozwiązaniem. Istnieje ryzyko, że wagnerowcy poza Rosją rozproszyliby się i zamiast działać na rzecz państwa, byliby wynajmowani przez różne inne reżimy. W związku z tym, gdy chodzi o inne kraje niż Rosja, Kremlowi jest na rękę, aby Prigożyn utrzymał swoją pozycję - tłumaczy prof. Legucka.

Gen. Abrams: Jewgienij Prigożyn prawdopodobnie nie żyje

Jednocześnie analityczka zwraca uwagę, że z powodu osłabionej pozycji po czerwcowym buncie, Putin stosuje politykę małych kroków zamiast radykalnego "dokręcania śruby" przeciwnikom politycznym. - W sprawie Grupy Wagnera i Prigożyna działa ostrożnie i metodycznie. Nie wykluczam, że w przyszłości wyda po cichu wyrok śmierci na szefa wagnerowców, dzisiaj jednak jest na to jeszcze za słaby. Z jednej strony Prigożyn wciąż jest ucieleśnieniem trybuna ludu, który wstawił się za żołnierzami na froncie i ma pewne poparcie społeczne, a więc zabicie go rodziłoby ryzyko wybuchnięcia kolejnego buntu. Z drugiej strony jest kwestia działalności w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Co prawda od 3 lipca nie mieliśmy żadnych wiarygodnych informacji na temat Prigożyna, ale w Rosji często zdarza się, że pewne ważne osoby na pewien czas znikają z przestrzeni medialnej, a później się pojawiają w nieoczywistych sytuacjach - podsumowuje ekspertka.

Przypomnijmy: szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn 24 czerwca zainicjował "marsz sprawiedliwości" na Moskwę. Pucz szybko zakończył się porozumieniem, w ramach którego szef Grupy Wagnera miał wyjechać do Białorusi. Alaksandr Łukaszenka przekazał przed kilkoma dniami, że nie wie, gdzie przebywa Prigożyn. - Wątpię, abyśmy jeszcze kiedykolwiek publicznie zobaczyli Prigożyna. Myślę, że albo został umieszczony gdzieś w ukryciu, albo wysłany do więzienia, albo załatwiony w inny sposób, ale wątpię, że kiedykolwiek go jeszcze zobaczymy. Osobiście nie sądzę, że jeszcze żyje, a jeśli tak, to gdzieś w więzieniu - stwierdził we wtorek w ABC News emerytowany generał Armii Stanów Zjednoczonych Robert Abrams.