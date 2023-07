Bunt ciągle się tli. Rosyjski generał nagrywa apel i mówi o "ciosie w plecy"

To, co się dzieje wokół generała majora Iwana Popowa trudno niezależnie zweryfikować. O jego odwołaniu i nagranym apelu mówią jednak liczni rosyjscy blogerzy militarni. Plotki na ten temat krążyły od kilku dni. Podawano w nich między innymi, jakoby gen. Popow został usunięty za błędy w dowodzeniu.

Teraz pojawiło się jednak nagranie, w którym sam zainteresowany temu przeczy. Umieszczono je w sieci na telegramowym kanale znanego rosyjskiego deputowanego do Dumy Andrieja Gurulewa, członka Komitetu ds. Obrony w Dumie i byłego generała, który kiedyś dowodził właśnie 58. Armią.

Rzeczone nagranie z podpisami w języku angielskim

Odwołanie w odpowiedzi na krytykę

W opublikowanym w sieci nagraniu oficer oznajmia, że kilka dni temu podczas odprawy dowódczej w sztabie generalnym w Moskwie ostro ściął się z głównodowodzącym, generałem Walerijem Gierasimowem. Miał to być efekt, że otwarcie i bez ogródek powiedział całą brutalną prawdę o sytuacji jego podkomendnych. Jak twierdzi, zrobił to, zdając sobie sprawę z konsekwencji, wobec jakoby powszechnego na szczeblu sztabu generalnego pudrowania rzeczywistości i udawania, że wszystko idzie zgodnie z planem. Miał przy tym oskarżyć między innymi gen. Gierasimowa o przedstawianie fałszywego obrazu sytuacji prezydentowi Władimirowi Putinowi. Jak twierdzi gen. Popow, zrobił z to poczucia odpowiedzialności za swoich podwładnych i tych, którzy pod jego komendą polegli.

58. Armia broniąca się aktualnie na Zaporożu, gdzie od początku czerwca Ukraińcy mocno naciskają, ma być w trudnej sytuacji. Według gen. Popowa źle jest zwłaszcza jeśli chodzi o artylerię. Ta ukraińska ma być bardzo skuteczna i zabijać jego żołnierzy na dużą skalę. Ta rosyjska ma być bezradna i niezdolna zdusić ogień Ukraińców. Brakować ma zwłaszcza informacji wywiadowczych i zwiadowczych, które umożliwiałyby skuteczne zwalczanie ukraińskiej artylerii. Krytykował też najwyższe dowództwo za odmowę użycia rezerw w celu dokonania rotacji z frontu jego najbardziej skrwawionych i wyczerpanych oddziałów, które są w ciężkich walkach od ponad miesiąca. Mają być też istotne problemy z logistyką.

Gen. Popow twierdzi, że odpowiedzią na taką otwartość i sugestię, że uda się z tymi informacjami sam do Władimira Putina, było uznanie go za wroga i potencjalne zagrożenie dla najwyższego dowództwa. W efekcie w ciągu doby miał zostać pozbawiony stanowiska, chociaż jego armia jest w ciągłej walce i potrzebuje sprawnego dowództwa. Nazwał to "ciosem w plecy" i "dekapitacją". Nie wzywał przy tym do żadnego buntu. Oznajmił tylko, że spokojnie czeka na decyzje co do swojego dalszego losu.

Nie ma jednak oficjalnej informacji z najwyższego rosyjskiego dowództwa, czy generał Popow rzeczywiście został w trybie natychmiastowym usunięty ze stanowiska

Kreml chce zjeść grupę Wagnera i mieć grupę Wagnera

Konflikty wewnętrzne nie zniknęły

Sytuacja 58. Armii jest w tej sytuacji wyjątkowo zła, ponieważ dopiero co 11 lipca Ukraińcy mieli przeprowadzić udany atak rakietowy na jedno ze stanowisk dowodzenia w rejonie Berdiańska nad Morzem Azowskim. Brytyjskie pociski Storm Shadow miały zrujnować jeden z tamtejszych zamkniętych ośrodków wypoczynkowych, zabijając licznych oficerów i żołnierzy. W tym generała Olega Cokowa, zastępcę dowódcy Południowego Okręgu Wojskowego, któremu podlega 58. Armia.

W tle pojawiają się w runecie (skrótowo "rosyjski internet") historie spiskowe, jakoby lokalizacja stanowiska dowodzenia została zdradzona Ukraińcom przez najwyższe dowództwo. Miał to być jakoby sposób pozbycia się krnąbrnego generała, którego jednak nie dosięgła rakieta. Brzmi mało realnie, jednak pokazuje poziom paranoi i wzajemnej wrogości w szeregach rosyjskich, skoro takie scenariusze w ogóle są kolportowane i znajdują zwolenników.

Afera wokół generała Popowa dobitnie pokazuje, że konflikty i napięcia w rosyjskim wojsku pozostają, pomimo stłumienia jednodniowego buntu grupy Wagnera. Jej szef Jewgienij Prigożyn otwarcie, zażarcie i długo krytykował generała Gierasimowa oraz ministra obrony Siergieja Szojgu. Zarzucał im, ogólnie rzecz biorąc, rażącą nieudolność, która doprowadziła do szeregu klęsk, jakie rosyjskie wojsko poniosło w Ukrainie. Prigożyn deklarował, że cały jego bunt był wymierzony właśnie w nich. Twierdził też, że miał w tym poparcie wielu wojskowych, którzy mają być też jak najgorszego zdania na temat swoich najwyższych przełożonych. Nie jest to wielką tajemnicą. Rozliczni rosyjscy blogerzy militarni od dawna piszą o tym, że w wojsku jest duży ferment i wrogość wobec najwyższego dowództwa postrzeganego jako bardziej zainteresowanego własnymi stołkami, niż powodzeniem wojny.

W chwili buntu Prigożyna Putin postawił jednak na duet Szojgu-Gierasimow. Grupa Wagnera jest właśnie demontowana, Prigożyn odsunięty na margines, a szef sztabu generalnego i minister obrony pozostają na swoich stanowiskach. Czyli stabilność systemu ponad wszystko. Wojna na drugim planie. Tak jak mówiła Gazeta.pl profesor Agnieszka Legucka w rozmowie na temat tego, jak i kiedy może skończyć się ten konflikt. Dla Putina najważniejsze jest obronić swoją pozycję na Kremlu. Wojsko ma trwać i zapewnić, że nie dojdzie do żadnych kolejnych poważnych porażek, które dalej podkopią autorytet przywódcy. W takich warunkach kolejny bunt nie jest wykluczony, o ile Putin nie zrobi czegoś, aby uspokoić emocje wojska. Na przykład odwołać kogoś z duetu Szojgu-Gierasimow i zrzucić na tę osobę całą winę za niepowodzenia w myśl koncepcji "dobry car, źli bojarzy".