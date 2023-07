W środę 12 lipca "Głos Wielkopolski" opisał sytuację grupy Polaków, którzy we wtorek planowo mieli odlecieć z Tirany w Albanii do Poznania. Ich lot został jednak odwołany, podobnie stało się z kolejnym kursem do naszego kraju.

Polacy utknęli za granicą. Kolejny lot z Albanii został odwołany

W Albanii utknęło około 250 Polaków. 11 lipca Wizz Air odwołał lot z Tirany do Poznania, który miał wystartować o godzinie 18:30. Pasażerowie otrzymali transfer do hotelu, jednak skarżą się na słaby kontakt z przewoźnikiem. "Nieoficjalnie wiadomo, że alternatywny lot może być zaproponowany na 15 lipca, jednak wielu pasażerów zaczęło działać na własną rękę i rezerwować inne loty" - czytamy.

W czwartek (13 lipca) gazeta przekazała, że odwołany został kolejny lot Wizz Air z Tirany, tym razem do Wrocławia. "Obecnie sytuacja znowu się powtarza i lot Tirana - Wrocław, który przebookowaliśmy również został odwołany. Kolejny dzień nie mamy żadnych informacji ze strony Wizz Air. Spędzamy kolejny dzień w hotelu, bez wiedzy czy jutrzejszy lot Tirana - Warszawa również nie zostanie anulowany" - skarży się w mailu jeden z czytelników "Głosu Wielkopolskiego". Gazeta próbowała ustalić przyczynę odwołania lotu, jednak do chwili publikacji tekstów nie otrzymała od przewoźnika komentarza w tej sprawie.

Co w przypadku odwołanego lotu?

Jak podaje pasazerlotniczy.ulc.gov.pl, w przypadku odwołania lotu pasażer ma prawo wyboru między zmianą lotu na następny możliwy lub inny termin uzgodniony z linią lotniczą albo do rezygnacji z lotu i zwrotu pełnego kosztu biletu. "Linia lotnicza jest zawsze zobowiązana do zaoferowania pasażerowi wyboru między zmianą lotu a zwrotem pieniędzy za lot. Zasada ta obowiązuje bez względu na to, z jakiego powodu lot odwołano oraz kiedy pasażer otrzymał informację o odwołanym locie" - czytamy.

Za odwołane lub opóźnione o więcej niż trzy godziny loty pasażer ma prawdo do odszkodowania w wysokości 250, 400 i 600 euro w zależności od długości trasy, choć od tych zasad istnieją pewne wyjątki - gdy m.in. lot został odwołany z powodu nadzwyczajnych okoliczności lub pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym lotem.