Wagnerowcy pojawią się w pobliżu polskiej granicy? MSW Białorusi chce ich szkolić

Wojsko Polskie i Straż Graniczna wzmacniają ochronę granicy z Białorusią i Rosją. Na granicy z obwodem królewieckim żołnierze wznieśli nieco ponad 200-kilometrową zaporę tymczasową, a we wrześniu ma być oddany system perymetrii. Podobna bariera elektroniczna ma zostać utworzona na rzecznych odcinkach granicy polsko-białoruskiej. Takie zapowiedzi padły na posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz powiedział, że na granicy z Białorusią polscy żołnierze pilnują przede wszystkim odcinków niezabezpieczonych fizyczną zaporą. Tymczasem już wkrótce w pobliżu granicy z Polską mogą pojawić się najemnicy grupy Wagnera.

Wagnerowcy pojawią się w pobliżu granicy z Polską? Białoruskie MSW chce ich szkolić

Białoruski wiceminister spraw wewnętrznych Nikołaj Karpenkow przekazał, że bojownicy Wagnera po przybyciu na Białoruś będą zaangażowani w szkolenie bojowe wraz z personelem jednostek sił specjalnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Białorusi - pisze rosyjski portal topwar.ru. Obecnie mają trwać negocjacje z przedstawicielami wagnerowców. Według Karpenkowa bojownicy Wagnera mogą przekazać białoruskim siłom specjalnym "bezcenne doświadczenie".

Prezydent Andrzej Duda powiedział natomiast w środę (12 lipca) w TVP Info, że kwestia zagrożeń ze strony Białorusi była podnoszona przez niego na każdym spotkaniu, które odbył podczas szczytu NATO w Wilnie. Chodzi tu o pojawienie się u naszego wschodniego sąsiada członków grupy Wagnera i rozmieszczenie na Białorusi rosyjskiej broni jądrowej.

Andrzej Duda przypomniał, że jeszcze przed szczytem NATO wraz z prezydentami Litwy i Łotwy wystosował list do sojuszników w sprawie rozpatrzenia sytuacji na Białorusi. Zwrócił uwagę, że w komunikacie końcowym Sojusz wymienia to państwo aż pięciokrotnie. Dodał, że sprawa Białorusi była podnoszona podczas spotkań kuluarowych na szczycie w Wilnie. - Sojusz dostrzega niebezpieczeństwo związane z faktyczną aneksją Białorusi w sensie militarnym przez Rosję. Skoro stacjonuje tam rosyjska grupa Wagnera, skoro jest tam rosyjska broń nuklearna, to dochodzi do faktycznej aneksji w sensie militarnym - powiedział prezydent.

Duda mówił wcześniej, że w Wilnie po raz pierwszy od zakończenia zimnej wojny NATO przyjęło plan, który zakłada obronę natychmiastową państw członkowskich. Jak dodał, chodzi o to, aby nie dopuścić do okupacji zaatakowanego kraju i masowych morderstw ludności cywilnej, tak jak miało to miejsce w ukraińskiej Buczy.