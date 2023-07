Jeden pocisk, dziesiątki granatów i fala odłamków. Kontrowersyjny dar dla Ukrainy, który ma przyśpieszyć zabijanie Rosjan

Emocje towarzyszące broni kasetowej są już od dekad na tyle duże, że powstało międzynarodowe porozumienie jej zakazujące. Weszło w życie w 2010 roku i do dziś ratyfikowało je 111 państw. Nie ma w tym gronie ani Rosji, ani USA, ani Ukrainy. Amunicja kasetowa jest bowiem po prostu skuteczna na polu walki. Dlatego przekazanie jej nowoczesnej odmianie Ukraińcom to istotny ruch USA.

Stalowy deszcz z nieba

Decyzję o wysłaniu do Ukrainy istotnych ilości broni kasetowej Waszyngton podjął w minionym tygodniu. - To była dla mnie trudna decyzja. Dyskutowałem na ten temat z naszymi sojusznikami i z naszymi przyjaciółmi w Kongresie - mówił w wywiadzie dla CNN prezydent Joe Biden. Dodał, że podjął ją, ponieważ "Ukraińcom kończy się amunicja, a nam kończą się zapasy" i dostawa tej kasetowej ma być rozwiązaniem tymczasowym, aż NATO istotnie zwiększy swoje możliwości produkcji klasycznej amunicji dla Ukrainy. Chęć podtrzymania intensywnego użycia ukraińskiej artylerii teraz, w ramach trwających działań ofensywnych, miała być decydującym czynnikiem. Amunicja kasetowa jest po prostu bardzo ekonomicznym narzędziem zabijania i niszczenia. Choć ma skutki uboczne, które doprowadziły do stworzenia wspomnianej konwencji.

Amerykanie chcą przekazać Ukraińcom, albo już przekazują, konkretnie amunicję DPCIM. Skrót oznacza Ulepszona Amunicja Konwencjonalna Podwójnego Zastosowania (ang. - Dual-Purpose Improved Conventional Munition). To jeden z rodzajów amunicji kasetowej, której korzenie sięgają okresu II wojny światowej. DPCIM oznacza pociski do dział i haubic, albo rakiety, wypakowane zazwyczaj kilkudziesięcioma sztukami mniejszej tak zwanej subamunicji. Główny pocisk czy rakieta są dla nich tylko nosicielami, mającymi rozrzucić je nad celem. Mniejsze ładunki opadają następnie samodzielnie na ziemię i dopiero wtedy eksplodują. "Podwójne zastosowanie" odnosi się do tego, że w tych konkretnych pociskach subamunicja jest zdolna skutecznie zwalczać siłę żywą, jak eufemistycznie określa się zabijanie żołnierzy, oraz lżej opancerzone pojazdy (czołgi przy pewnej dawce szczęścia).

Tego rodzaju rozwiązanie umożliwia pokrycie eksplozjami i deszczem odłamków znacznie większej powierzchni, niż w przypadku pojedynczego klasycznego pocisku. Zamiast jednej silnej eksplozji, która ma niszczycielski efekt tylko w promieniu kilkunastu, kilkudziesięciu metrów, mamy do czynienia z kilkudziesięcioma mniejszymi, które są w stanie pokryć znaczny obszar. Publicznie dostępne wnioski z analiz amerykańskiego wojska, opartych o dane z walk w Wietnamie, wskazują na wyraźnie wyższą skuteczność amunicji kasetowej w zabijaniu żołnierzy wroga. Amerykanie szacowali, że trzeba było wystrzelić 13,6 klasycznych pocisków kalibru 155 mm, aby zlikwidować jednego. Ten sam efekt uzyskiwano, używając 1,7 pocisku kasetowego tego samego kalibru. Różnica na korzyść tego drugiego typu amunicji robiła się jeszcze większa w przypadku mniejszych dział o kalibrze 105 mm. Po prostu przy nieuniknionej ograniczonej celności artylerii na dużych dystansach duża ilość subamunicji zwiększała prawdopodobieństwo wybuchu w bezpośrednim pobliżu celu. W praktyce okazuje się to być ważniejsze, niż duża siła eksplozji pojedynczego klasycznego pocisku. Przynajmniej kiedy celem nie jest coś skryte pod ziemią lub mocno opancerzone.

Według Ukraińców, którzy już od wielu miesięcy prosili o tego rodzaju amunicję, istotnie pomoże im ona w zwalczaniu Rosjan. Niemal nieustannie brakuje im pocisków dla artylerii, aby móc intensywnie ostrzeliwać wroga. Amunicja DPCIM teoretycznie oferuje możliwość osiągania takich samych efektów, na przykład obezwładnienia rosyjskiej pozycji umocnionej poprzez zabicie i zranienie istotnej części obrońców, przy użyciu mniejszej ilości pocisków niż w aktualnych warunkach. Przełoży się to też na mniejsze zużycie luf dział, których zapasy też są nieustannym problemem. Dodatkowo zwiększy to ogólny zasób pocisków, które NATO jest w stanie przeznaczać na dostawy do Ukrainy.

Kontrowersyjny rodzaj broni

Na pierwszy rzut oka same plusy. W praktyce amunicja DPCIM i ogólnie kasetowa nie jest bez wad. Podstawową jest to, że siłą rzeczy dość prosta konstrukcyjnie subamunicja relatywnie często nie wybucha. Kiedy jest uwalniana w powietrzu przez główny pocisk i następnie uderza w ziemię lub cel, ma potencjał do odnoszenia uszkodzeń zapalników. Przekłada się to na od kilku do nawet kilkudziesięciu procent niewybuchów. Dużo zależy od tego jak stara konstrukcyjne jest amunicja i warunków jej użycia. Ta najnowsza ma nawet systemy autodestrukcji, aby zapobiec tego rodzaju problemom. Nie są jednak niezawodne i nawet w najlepszym wypadku trzeba się liczyć z kilkoma procentami niewybuchów. Oznacza to pozostanie po każdym ostrzale kilkunastu-kilkudziesięciu niewielkich namiastek min, gotowych łatwo wybuchnąć przy nawet niewielkim poruszeniu. Istotny problem dla cywilów, którzy mogą mieszkać w rejonie walk i natknąć się na takie pozostałości. Miały miejsce liczne przypadki okaleczenia lub zabicia ludzi, którzy natykali się na niewielkie subładunki i albo na nie przypadkiem stanęli, albo próbowali je podnieść, nie wiedząc, z czym mają do czynienia.

Z tego powodu powstał pomysł zakazania amunicji kasetowej, który zmaterializował się w konwencji z 2010 roku. Podpisało ją większość państw NATO, Ameryk i Afryki. Nie zrobiły tego jednak Chiny, Rosja i USA, czyli najwięksi producenci i posiadacze tego rodzaju broni. Nie zrobiła też tego Polska, choć taki zamiar był około 2008 roku, kiedy podpisaliśmy traktat o zakazie użycia min przeciwpiechotnych (motywowany tak samo, czyli zagrożeniem dla cywilów nawet wiele lat po wojnie). Stało się tak między innymi ze względu na opór wojska i fakt, że nasz potencjalny główny przeciwnik nie ma zamiaru sobie zaprzątać głowy zakazem. Rosja używa amunicji kasetowej bez skrępowania. Robiła to w Czeczenii, w Gruzji jak i teraz w Ukrainie. W szeregu przypadków została ona wprost użyta na terenie zabudowanym, prowadząc do śmierci cywilów. Ukraińcy też nie podpisali konwencji i też używają amunicji kasetowej, choć na mniejszą skalę z racji mniejszych zapasów. W armii ZSRR, a co za tym idzie Rosji i Ukrainy, była ona głównie domeną relatywnie mniej licznego lotnictwa i artylerii rakietowej. Amerykańska amunicja DPCIM to wsparcie dla zwykłej artylerii lufowej, której na froncie jest zdecydowanie najwięcej. Jej dostawy będą więc miały znacznie bardziej widoczny efekt na polu walki.

Jest jednak bardzo wątpliwe, aby sama amunicja DPCIM w jakiś drastyczny sposób wpłynęła na przebieg walk w Ukrainie. Nie ma cudownych broni, które same zapewniają zwycięstwo. Wojna to ogrom zależności i do sukcesu potrzeba wielu sprawne funkcjonujących elementów. Zwiększone zapasy amunicji artyleryjskiej i jej większa skuteczność na pewno pomogą Ukraińcom w zdobywaniu kolejnych rosyjskich punktów umocnionych, czy obezwładnianiu posiłków zmierzających na front lub rozwijających się do kontrataków. Od rosyjskich żołnierzy broniących się na Zaporożu już teraz płyną informacje, że ukraińska artyleria jest dla nich zmorą, powodującą ciężkie straty i której nie ma czym zdusić. Kiedy pojawią się DPCIM, sytuacja może stać się jeszcze cięższa. Amerykańskie pociski nie rozwiążą jednak problemu rozległych pól minowych, śmigłowców szturmowych czy rozbudowanych umocnień dających dobre schronienie przed ostrzałem. Ofensywa i przełamanie rosyjskiej obrony pozostanie ciężkim zadaniem.