W drugiej połowie czerwca media na całym świecie śledziły akcję ratunkową zaginionej łodzi podwodnej Titan. Na pokładzie znajdowało się pięć osób: założyciel OceanGate i projektant łodzi podwodnej Stockton Rush, brytyjski milioner Hamish Harding, francuski marynarz Paul-Henry Nargeolet oraz pakistański milioner, biznesmen Shahzad Dawood wraz z 19-letnim synem Sulemanem. Wówczas jeszcze nikt nie wiedział, że łódź straciła łączność z powodu implozji, w wyniku której zginęli wszyscy uczestnicy rejsu do wraku Titanica.

Teraz do sprawy wrócił hiszpański specjalista ds. technologii podwodnych Jose Luis Martin, który w wywiadzie dla gazety "Nius" stwierdził, że pasażerowie Titana mieli świadomość zbliżającej się katastrofy łodzi. Według eksperta jednostka utraciła stabilność z powodu awarii zasilania, przez co Titan szybko tracił prędkość. Wtedy też zaczął spadać na dno, będąc skierowany iluminatorem (okienkiem) w dół. - Jak pionowa strzała - powiedział Martin.

- Łódź podwodna zaczęła opadać prosto w dół w kierunku dna morskiego, a przy uszkodzonych funkcjach sterowania i bezpieczeństwa nie można była nią już manewrować. Pilot nie mógł aktywować wyjścia awaryjnego, aby zrzucić ciężarki i wrócić na powierzchnię - powiedział Martin dodając, że mechanizmy ewakuacyjne nie były odpowiednie dla tego typu konstrukcji.

Gdy łódź spadała - według specjalisty przez około 900 metrów - kadłub musiał być poddany nagłemu wzrostowi ciśnienia, co doprowadziło do potężnego "ściśnięcia zewnętrznej części statku". Jak jednak dodał Martin, Titan był wykonany z różnych materiałów - włókna węglowego i włókna akrylowego, które mają różne właściwości. - Ponieważ ich procesy deformacji są inne, najpewniej najpierw doszło do powstania mikropęknięć, które wpuściły wodę pod takim ciśnieniem, że wówczas doszło do implozji. Zmiana ciśnienia sprawiła, że Titan pękł jak balon na głębokości ponad dwóch tysięcy metrów - przekazał ekspert, cytowany przez "As".

Według Martina powolny spadek łodzi trwał od 48 do 71 sekund, a pasażerowie byli świadomi tego, co się dzieje. Z powodu nagłej utraty sterowności i dużej prędkości upadku na dno, osoby wewnątrz łodzi miały zostać zepchnięte na koniec maszyny i być ściśnięci "jeden na drugim".



- Wyobraźcie sobie ten horror, strach, tę agonię. To musiało być koszmarne. Trudno sobie wyobrazić, co przeżywali w tej ostatniej minucie. Sama implozja była na szczęście bezbolesna. To natychmiastowa, błyskawiczna śmierć - dodał ekspert.