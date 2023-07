Ukraina. Niezidentyfikowany dron rozbił się w Zaporożu. Służby apelują o niedotykanie gruzu

W środę w Zaporożu doszło do ataku. W jednej z dzielnic rozbił się niezidentyfikowany obiekt wojskowy. Szef zaporoskiej administracji wojskowej zaapelował do mieszkańców, by ci nie dotykali gruzów wraku, ponieważ ten "nadal może być niebezpieczny".

