Zabiła dzień po morderstwie żony Polańskiego. Członkini sekty Mansona wyszła na wolność

Leslie Van Houten miała 19 lat, kiedy mordowała wraz z innymi wyznawcami Charlesa Mansona małżeństwo LeBianców w Los Angeles. Kolejne 53 lata spędziła w więzieniu. We wtorek Kalifornijski Departament Więziennictwa i Resocjalizacji poinformował o warunkowym zwolnieniu skazanej. Van Houten opuściła California Institution for Women w Corona, na wschód od Los Angeles i została przewieziona do tymczasowego ośrodka przejściowego, gdzie "nauczy się żyć na wolności". "Ona musi nauczyć się korzystać z internetu, kupować rzeczy bez gotówki. To już zupełnie inny świat, niż ten, który znała" - powiedziała Associated Press prawniczka kobiety Nancy Tetreault. Dodaje, że jej klientka "chce zacząć nowe życie".

Zabiła dzień po mordzie żony Polańskiego. Członkini sekty Mansona na wolności

Van Houten została skazana na śmierć w 1971 roku za pomoc grupie Mansona w zabójstwie Leno i Rosemary LaBianców. Kiedy Sąd Najwyższy Kalifornii uchylił stanowe prawo o karze śmierci w 1972 roku, wyrok dla "kobiety Mansona" zmieniono na dożywocie. Następnie karę śmierci przywrócono, ale nie obowiązywała wstecz, zatem Van Houten już to nie dotyczyło. Skazana przez wiele lat zabiegała o zwolnienie z więzienia. AP przypomina, że trzy lata temu kobietę uznano za nadającą się do zwolnienia warunkowego, ale decyzję blokował gubernator Gavin Newsom. Twierdził, że członkini bezwzględnej sekty nadal stanowi zagrożenie dla społeczeństwa.

Jej zwolnienie nastąpiło kilka dni po tym, jak gubernator Newsom ogłosił, że nie będzie walczył z orzeczeniem stanowego sądu apelacyjnego, iż Van Houten powinna otrzymać zwolnienie warunkowe. Bliscy zamordowanych przez wyznawców Charlesa Mansona są rozżaleni takim postanowieniem.

To druzgocące dla rodzin wszystkich ofiar, które zbiorowo cierpią z powodu bólu i straty spowodowanej kultem Mansona

- mówił AP Anthony DiMaria, którego wujek Jay Sebring został zamordowany razem z Sharon Tate.

"Rodzina Mansona" brutalnie mordowała w Beverly Hills

Charles Manson zmarł w więzieniu w 2017 roku, z przyczyn naturalnych. Miał 83 lata, prawie pół wieku spędził za kratkami. Był przywódcą sekty, zwanej przez jej członków "rodziną". W 1969 roku kilkoro z nich, za namową lidera, włamało się do domu w Beverly Hills i brutalnie zamordowało pięć osób. Wśród nich była ciężarna Sharon Tate, aktorka i żona Romana Polańskiego. Kolejnego dnia sekta zabiła ponownie - dwie osoby, zamożną parę mieszkającą w Los Angeles. Manson twierdził, że jest przywódcą w nadchodzącej "wojnie rasowej" w USA. Swoim wiernym tłumaczył, że to oni będą musieli rozpocząć konieczną i nieuniknioną rzeź.

