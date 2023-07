Jewgienij Prigożyn 24 czerwca zainicjował "marsz sprawiedliwości" na Moskwę. Pucz szybko zakończył się porozumieniem, w ramach którego szef Grupy Wagnera miał wyjechać na Białoruś. Co się z nim aktualnie dzieje? Alaksandr Łukaszenka 6 lipca przekazał, że nie wie, gdzie Prigożyn przebywa. W ocenie Instytutu Badań nad Wojną dyktator demonstracyjnie podkreśla, że pytania powinny być kierowane do Kremla.

Spotkanie Prigożyna z Putinem. Gen. Abrams: Mocno zainscenizowane

Wielu politologów zwraca uwagę, że Władimir Putin jest w stanie wybaczyć wszystko, ale nie zdradę. Mimo porozumienia i "gwarancji bezpieczeństwa" dyktator będzie chciał "podziękować" Prigożynowi za "marsz sprawiedliwości" na Moskwę. - Wszystko zależy od czasu i możliwości - ocenił dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, Wojciech Konończuk. Więcej na ten temat w artykule:

Co się stanie z Prigożynem? Nie będzie chciał dłużej zostać na Białorusi

Prawdopodobnie miał ku temu okazję. Dmitrij Pieskow przekazał, że Władimir Putin spotkał się z Jewgienijem Prigożynem i dowództwem Grupy Wagnera. - Przedstawili swoją wersję tego, co się stało. Podkreślili, że są zagorzałymi zwolennikami i żołnierzami głowy państwa i naczelnego wodza. Powiedzieli również, że są gotowi kontynuować walkę o ojczyznę - powiedział. Emerytowany generał Armii Stanów Zjednoczonych Robert Abrams słowa rzecznika Kremla poddał wątpliwości. - Byłbym zaskoczony, gdybyśmy rzeczywiście zobaczyli dowód na to, że Putin spotkał się z Prigożynem. Myślę, że było to mocno zainscenizowane - powiedział w wywiadzie ze stacją ABC News.

Ustalenia ws. buntu Prigożyna. Bojownicy chcieli zdobyć broń atomową?

Jewgienij Prigożyn nie żyje? "Wątpię, abyśmy jeszcze kiedykolwiek go zobaczyli"

Zdaniem gen. Abramsa szef Grupy Wagnera "prawdopodobnie nie żyje". - Wątpię, abyśmy jeszcze kiedykolwiek publicznie zobaczyli Prigożyna. Myślę, że albo został umieszczony gdzieś w ukryciu, albo wysłany do więzienia, albo załatwiony w inny sposób, ale wątpię, że kiedykolwiek go jeszcze zobaczymy. Osobiście nie sądzę, że jeszcze żyje, a jeśli tak, to gdzieś w więzieniu - stwierdził.