Beata Płomecka dowiedziała się nieoficjalnie, że Polska ma otrzymać dodatkowy mandat w przyszłej kadencji Parlamentu Europejskiego. Według ustaleń korespondentki w piątek mają zakończyć się negocjacje w tej sprawie wśród państw członkowskich. To będzie oznaczało, że zwiększenie liczby polskich europosłów z 52 do 53.

Unia Europejska formalnie zatwierdziła termin kolejnych wyborów do Parlamentu Europejskiego na okres od 6 do 9 czerwca 2024 roku. Wybory do PE odbywają się co pięć lat.

W wyborach do europarlamentu w 2019 roku padła rekordowa frekwencja - 45,68 proc. Głosów nieważnych było poniżej 1 proc. - informowała wówczas Państwowa Komisja Wyborcza. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 45,38 proc., poparcie dzięki czemu otrzymało 27 mandatów. Koalicja Europejska, którą poparło 38,47 proc. wyborców, zdobyła 22 mandatów. Wiosna Roberta Biedronia zdobyła 6,06 proc. poparcia, co przełożyło się na 3 mandaty.