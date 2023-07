Prysznic podczas burzy to zła decyzja. Naukowcy wyjaśniają, dlaczego

Jakie są zasady bezpieczeństwa, gdy burza złapie nas poza domem? Wówczas w żadnym wypadku nie powinno się stawać obok drzew. Niewskazane jest także korzystanie z telefonu komórkowego. Jeśli nawałnica zaskoczy kogoś w lesie, na polu czy podczas górskiej wyprawy, wówczas najlepszym rozwiązaniem jest ukucnąć ze złączonymi nogami, schować w ramionach głowę i dłońmi zatkać uszy. Jest to jednak ostateczność, ponieważ priorytetem w przypadku zaskoczenia burzą na zewnątrz powinno być zawsze znalezienie bezpiecznego schronienia - budynku czy samochodu.

Bezpieczeństwo podczas burzy. Dlaczego nie powinno się brać prysznica w trakcie nawałnicy?

Jednak także przebywając w domu warto znać podstawy bezpieczeństwa w trakcie burzy. Jak informuje CNN, w trakcie nawałnicy nie powinno się brać prysznica, myć naczyń czy robić kąpieli w wannie. Dlaczego?

Gdy piorun uderza w dom lub blok mieszkalny, to wybiera drogę o najlepszej przewodności elektrycznej, by dotrzeć do ziemi. Są nią zazwyczaj instalacje elektryczne. Dlatego też podczas burz radzi się wyłączać komputery czy telewizory, by nie uszkodzić tych urządzeń. Ale żeby było to skuteczne, powinno się je odłączyć od gniazdek. "Podczas nawałnicy NIE używaj niczego podłączonego do gniazdka elektrycznego. Telefony komórkowe i telefony bezprzewodowe są bezpieczne o ile nie są podłączone do gniazdka za pomocą ładowarki" - przekazało CDC.

Kolejną drogą dla piorunów są metalowe rury oraz woda, która znajduje się w instalacjach wodno-kanalizacyjnych. Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom apeluje więc, by podczas burz "unikać wszystkiego, co związane z wodą. Nie bierz prysznica, nie kąp się, nie myj naczyń czy rąk" - cytuje komunikat CNN. Jak podkreśla CDC, dzięki temu zmniejsza się ryzyko porażenia piorunem. Ponadto należy unikać stania w oknach, na balkonach czy tarasach. Nie powinno się także opierać o betonowe ściany czy siedzieć na betonowych stopniach w burzę.

Jak zaznacza amerykańska agencja, bezpośrednie uderzenie piorunem najczęściej kończy się śmiercią. Obrażenia związane z piorunami mogą też wystąpić na skutek dotknięcia rzeczy, która została wcześniej porażona - np. samochodu, metalowego ogrodzenia. Wówczas można doznać poparzeń i zmian skórnych, a nawet urazów mięśni, oczu czy mózgu.